La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de San Blas a un hombre y a una mujer por introducir cristales en el potito de un bebé, cuya familia compartía vivienda con ellos. Los detenidos le alquilaban una habitación a los padres del bebé y ya habían protagonizado algún enfrentamiento en el pasado con los inquilinos.

Los hechos sucedieron el pasado 30 de agosto cuando la madre del menor comenzó a dar de comer al pequeño y observó que en el fondo del tarro había pequeños objetos mezclados con el alimento.

En el interior del potito que la mujer le estaba dando a su bebé de apenas diez meses, había pequeños fragmentos mezclados el alimento. La madre los sacó y denunció los hechos ante la Policía Nacional que no pasó por alto el suceso.

Fue una venganza por celos

La Policía envió de inmediato una patrulla al domicilio y allí mismo pudieron certificar que la denuncia de la madre era cierta. Los agentes recogieron las pruebas e iniciaron una investigación.

Desde el primer momento las sospechas recayeron sobre dos miembros de la otra familia, la que le alquilaba una habitación a los padres del bebé. Ambas familias convivían en la misma vivienda y habían tenido varios enfrentamientos por los celos de la mujer detenida. No soportaba que sus inquilinos pudieran tener hijos y ella no.

Según la reconstrucción policial de los hechos, finalmente los detenidos decidieron atentar contra la vida del menor y aprovecharon un momento en el que la familia de la víctima no estaba en casa para meter cristales dentro de los potitos del bebé que guardaban en la nevera que compartían.

Ahora, la pareja detenida ha pasado a disposición judicial acusada de un delito de lesiones.