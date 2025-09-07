El español de 53 años Juan Manuel Laorden se enfrenta a una petición de 21 años de prisión por el crimen de su inquilina Maluta Moussa, una mujer de 67 años, en el piso que ambos compartían en Alicante. Este lunes el homicida se sentará en el banquillo durante el juicio que arranca en la Audiencia Provincial de Alicante.

Juan Manuel estaba molesto con su inquilina porque le había denunciado por problemas de convivencia. Ella alquilaba una habitación y se había negado a pagarle tras varios enfrentamientos entre ambos.

Un par de semanas después de que su inquilina le denunciara, el 23 de agosto, Juan Manuel sorprendió a la mujer en el pasillo y la apuñaló 16 veces por la espalda con un cuchillo de cocina de 15 centímetros de longitud.

Consultó un tutorial para tapar el olor

El escrito de acusación a cargo del abogado Leonardo Vargas, del despacho Legal Low, relata: «El acusado, con toda frialdad y mostrando un total desprecio hacia la víctima, la ató de pies y manos con cinta adhesiva, y arrastró su cadáver hasta la última habitación de la vivienda donde la envolvió en bolsas de basura y un edredón».

«La dejó tirada en el suelo por espacio de poco más de un mes, descomponiéndose y echándole productos de limpieza para encubrir el olor que iba desprendiendo al pasar los días, y ello, tras consultar un tutorial en youtube para tapar olores desagradables en casa», explica el escrito.

En todo ese tiempo que convivió con el cadáver de su inquilina, el homicida continuó haciendo vida normal: «Sin el más mínimo esbozo de arrepentimiento, salía de su domicilio, se cruzaba con los vecinos en el ascensor que le veían como una persona cordial, aseado; incluso, días después de asesinar a Meluta, acudió al hospital hasta en tres oportunidades a visitar a su madre que se encontraba ingresada».

«Un accidente con mi inquilina»

El día 24 de septiembre de 2023, más de un mes después de matar a su inquilina, el acusado llamó al 091 de la Policía Nacional: «Bastante tranquilo, manifiesta que no pasa nada, que quiere hablar con alguien para que le dé una charla y entregarse». Juan Manuel le contó a la Policía que había discutido con su inquilina y la mujer había muerto por «accidente».

La defensa de Juan Manuel alega que su cliente sufrió un brote psicótico producto de la esquizofrenia que sufre. Han presentado para ello varios informes médicos que acreditan el padecimiento del homicida.

Se ensañó rematándola con un martillo

La Fiscalía y la acusación particular asumen que el acusado podría padecer algún tipo de dolencia mental pero sostienen que no afectó en absoluto a su capacidad para comprender lo que estaba haciendo.

Las acusaciones insisten en que el crimen de la inquilina se produjo con alevosía porque la mujer, de 67 años, fue atacada en el pasillo por sorpresa, sin posibilidad de defenderse y aprovechando que nadie podría ayudarla.

Fiscalía pide 12 años para el presunto asesino, y la acusación de la familia pide 21 años de prisión. Entiende la familia que Juan Manuel se ensañó con la víctima, ya que primero la apuñaló por la espalda y más tarde la remató con un martillo.