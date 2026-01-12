Cristina Piaget se salta las normas en ‘GH DÚO’: «Estudié las cámaras para que no me pillaran»

El pasado jueves 8 de enero, las puertas de la casa más famosa de Tres Cantos se abrieron para recibir a los nuevos concursantes de la cuarta edición de GH DÚO, siendo una de las más esperadas de los últimos meses. Es un hecho que todos ellos llegaron con ganas de disfrutar al máximo de la experiencia pero, como suele ocurrir, en los primeros días ya han surgido los primeros conflictos. Algunos de ellos, incluso, son tan graves que podrían poner en juego la posibilidad de superar la prueba semanal. Todo comenzó cuando, desde la organización de GH DÚO, se advirtió a los concursantes que tenían terminantemente prohibido coger comida de la suite. Lejos de cumplir, una de ellas decidió saltarse las normas de forma contundente. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de la modelo Cristina Piaget. Un suceso del que se habló y se hizo público en la gala del pasado domingo, presentada por Ion Aramendi.

Como no podía ser de otra manera, el presentador no tuvo reparos a la hora de dar a conocer que este gesto de Cristina Piaget iba a tener consecuencias: «Esto va a tener sanción». Al hacerse público lo ocurrido, a la madrileña no le quedó más remedio que asumir que cogió comida de la suite. «Comí unos waffles, que tenían mucha fibra. Una sola vez», reconoció a Ion Aramendi. Según ella misma desveló, creyó que formaban parte del desayuno. Es más, llegó a justificar su error de la siguiente manera: «Entré muy cansada». Pero no todo queda ahí, puesto que Cristina Piaget también hizo saber que hizo todo lo que estuvo en su mano para evitar ser descubierta. Y lo hizo de una manera completamente sorprendente: «Estudié las cámaras para ver cómo podían no pillarme», confesó. Así pues, el presentador de la gala de los domingos de GH DÚO no tardó en reaccionar.

«En Gran Hermano hay cámaras por todos lados», recordó. Dadas las circunstancias, y al ser consciente de las posibles y graves consecuencias de sus actos, Ion Aramendi se mostró duro a la hora de escuchar sus explicaciones. «Entiendo que no entendiste las normas, pero las interpretaste como te dio la gana», reprochó.

Cristina Piaget trató de defenderse una vez más, haciendo hincapié en su inexperiencia en cuanto a este tipo de formatos se refiere: «Es mi primer reality, no me lo invento yo», aseguró. Lejos de que todo quede ahí, la tensión no tardó en trasladarse a la casa de Tres Cantos, en la que hubo acusaciones cruzadas entre varios compañeros.

Tanto es así que Belén Rodríguez hizo saber que Anita Williams vio a Cristina Piaget «saliendo de la cocina y comiendo una gominola». Por alusiones, la ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones añadió que, «al final, tuvo que decir la verdad». Por si fuera poco, compañeras como Carmen Borrego y Sonia Madoc fueron contundentes a la hora de hacer hincapié en que Cristina «sabía perfectamente lo que hacía». Ahora tocará asumir las consecuencias de sus actos.