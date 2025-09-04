La Ertzaintza descubre al detener a un okupa magrebí por un intento de robo que al arrestado se le vigilaba por yihadista. El inmigrante de unos 30 años fue detenido por una tentativa de robo en una superficie comercial y al consultar su expediente saltó la alerta por yihadismo. El arrestado tiene pendiente una orden de expulsión de España que no se ejecuta porque su país no le reconoce como nacional y ya está en libertad.

Un intento de robo en un comercio de Vitoria ha terminado con una sorpresa inesperada. Cuando la Ertzaintza procedió a verificar la identidad de los dos ladrones implicados les saltó una alerta por yihadista sobre uno de ellos.

El yihadista detenido no está considerado como una amenaza pero su presencia no ha pasado inadvertida para los servicios antiterroristas que consideran que se radicalizó durante su última instancia en la cárcel, abrazando la ideología yihadista.

Orden de expulsión de España sin ejecutar

Sobre el okupa, ladrón y yihadista pesa, según El Correo, una orden de expulsión de España que no se ha ejecutado porque su país de origen no le reconoce como nacional suyo.

En los casos en los que se dicta una orden de expulsión contra un inmigrante en situación irregular, la Policía depende de que su país le reconozca y en muchos de los casos, deben dejarle en libertad tras pasar tres meses en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), como ya avanzamos en OKDIARIO.

El yihadista ya está en libertad

El detenido ya ha quedado en libertad acusado de un hurto en tentativa y pendiente de la resolución judicial al respecto que con toda seguridad se saldará con una simple multa.

Respecto a su radicalización yihadista, seguirá bajo la lupa policial aunque no se podrá actuar contra él si no comete ningún delito.

Finalmente y a pesar de la orden de expulsión que pesa en contra del nuevo yihadista, este inmigrante ilegal que llegó en patera podrá seguir residiendo en España de forma ilegal y con la única documentación que le ha facilitado la Administración, como muchos otros.