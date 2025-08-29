Roban a una anciana suplantando a técnicos de teleasistencia: «Decía que las joyas hacían interferencias»

Concha tiene 79 años y está agotada por las circunstancias, pero dispuesta a contar a OKDIARIO como falsos técnicos de teleasistencia para ancianos roban a los mayores en sus viviendas. A ella le pasó el 31 de julio cuando estaba en su piso de Barbate (Cádiz) en compañía de su hijo discapacitado. Los ladrones le llamaron haciéndose pasar por asistentes de servicios sociales para concertar una cita y poco después un falso técnico se presentó en su domicilio.

«Este joven decía que el sistema daba fallos y que debía revisarlo, que ya había ido a otras casas y tenía un hueco, así que le dije que adelante», así comenzó el robo aunque Concha ya empezó a sospechar de la imagen del técnico, en pantalón corto y no muy acorde a otros trabajadores auténticos que ya habían venido a su casa.

«A continuación me dijo, usted tiene varios dispositivos, parpadean un poco, eso es que los metales como el oro o el cobre hacen interferencias, ¿tiene algo de eso en casa?», explica Concha. Ella asintió y sacó su joyerito: «Él volcó todo el contenido encima de la cama, cogió las pocas joyas que tenía y se fue a la cocina con la excusa de apartarlas de la habitación donde supuestamente daba problemas».

El ladrón le hizo sacar joyas y billetes

«Regresó en unos minutos, yo ya estaba extrañada. Sacó un billete de diez euros, lo pasó por un aparatito que tenía y me dijo que el dinero también hacía interferencias y que había que sacarlo fuera de la habitación. Yo cogí un sobre que tenía con tres mil euros que me acababa de dar un familiar para pagar un compromiso y el falsó técnico hizo el ademán de llevárselo a la cocina también», ahí Concha ya acabó por extrañarse del todo, comenzó a hacerle preguntas al falso técnico y ante la sorpresa de la anciana el hombre agarró las joyas y el dinero y salió corriendo escaleras abajo.

Empujada por la indignación, la anciana de 79 años persiguió lo más rápido que pudo al falso técnico de teleasistencia mientras alertaba a sus vecinos que acudieron en masa a su llamada. La persecución fue infructuosa, pero la Guardia Civil solo tardó un mes en dar con los ladrones que roban a ancianos.

Tras numerosas investigaciones y seguimientos, los agentes del Área de Investigación de Barbate localizaron varias denuncias similares que se habían presentado en comisarías de la Policía Nacional de distintas localidades de la provincia de Cádiz. Todas hablaban de falsos técnicos de teleasistencia que roban a una anciana.

En unos días, las investigaciones de la Guardia Civil llevaron a identificar a J.C.D.S., natural de Madrid y de 29 años de edad, como la persona que accedió al domicilio de la anciana de Barbate. La banda se escondía en un chalet de Chiclana (Cádiz) que había alquilado como base de operaciones estival. Los guardias también localizaron el vehículo de alquiler con el que roban a la anciana y encontraron a las personas que acompañaban al ladrón.

Finalmente, los investigadores averiguaron que los ladrones habían extendido sus actividades a provincias como Madrid, Toledo, Zaragoza, Segovia, Burgos, Sevilla y Córdoba. Por todo ello la Guardia Civil solicitó del titular del titular del Juzgado de Instrucción número dos de Barbate el correspondiente mandamiento de entrada y registro para este miércoles 27 de agosto.

Detenidos tres ladrones

En el operativo se detuvo a tres personas como presuntos autores de pertenencia a organización criminal, estafa y hurto en casa habitada y se han incautado unos 3.000 euros en efectivo, dos vehículos, así como joyas y bisutería pendiente de identificación.

La operación sigue abierta para localizar al cuarto integrante de la banda que llamaba a las víctimas por teléfono para concertar las citas con los falsos técnicos que ejecutaban los robos.