Agentes de los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Tarragona detuvieron el viernes por la tarde al joven ladrón de 19 años que asaltaba a ancianas con violencia para robarles. Los dos hechos que se imputan al detenido tuvieron lugar en Tarragona con una semana de diferencia y con un mismo modus operandi. El ladrón seguía a las ancianas hasta su casa y al entrar en el portal les arrancaba los objetos de valor que portaban, collares y cadenas, por el método del tirón.

El primer asalto conocido del ladrón sucedió el 5 de agosto, cuando el detenido aprovechó que una mujer accedía a su casa para seguirla hasta el ascensor y, una vez dentro, darle un tirón violento de la cadena de oro que portaba en la víctima en su cuello. Sólo ocho días después, el 13 de agosto, el ladrón volvió a actuar en Tarragona, de la misma forma y con mayor violencia sobre otra anciana.

La Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra se hizo cargo del caso y en poco más de una semana consiguió identificar al ladrón. Se trata de un joven que en julio ya había sido detenido por otro robo violento. En aquella ocasión, un mosso fuera de servicio logró detenerlo después de que robara a otra mujer las joyas en plena calle de un tirón.

Detenido con la misma ropa del robo

Desde el 13 de agosto y una vez identificado el ladrón gracias a las cámaras de seguridad que le grabaron en los lugares del los asaltos, los Mossos d’Esquadra pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda que dio sus frutos el viernes por la tarde, cuando una de las patrullas del dispositivo localizó al ladrón en el paseo de Sant Antoni y lo detuvo.

En el momento de la detención, el ladrón vestía la misma ropa que llevaba cuando cometió el robo con violencia del día 5 de agosto, tal y como reflejan las imágenes que captaron las cámaras de seguridad de un comercio cercano.

A la vez, los Mossos d’Esquadra han puesto en marcha un dispositivo específico de prevención de los robos con violencia e intimidación en la ciudad de Tarragona. Un nuevo operativo que incluye patrullas de prevención en las zonas clave donde se producen los robos y vigilancias con agentes de paisano. Todo, con el objetivo de localizar y detener a delincuentes relacionados con este tipo de delitos y con requerimientos judiciales pendientes.