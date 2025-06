El mantero que acuchilló a un barrendero en Cambrils ya había sido condenado por otro apuñalamiento

El mantero de Senegal detenido por acuchillar a un trabajador de la limpieza del Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona) ya estuvo cinco años en la cárcel por apuñalar a otro inmigrante africano en Barcelona hace una década. El agresor ha sido enviado a prisión provisional y la víctima ya se encuentra fuera de peligro.

El detenido de 38 años de edad, ahora en prisión provisional, apuñaló a otro inmigrante senegalés durante una trifulca en Barcelona hace años. El hombre ingresó en prisión tras una condena por lesiones graves, tras su salida de la cárcel se ganaba la vida como mantero y el pasado lunes fue detenido en Cambrils por apuñalar de nuevo a otra persona.

El hermano del mantero detenido ha sido quien ha confirmado los hechos: «Mi hermano ya estaba mal de la cabeza y en Barcelona se peleó con otros senegaleses, le encerraron cinco años en la cárcel».

Salió de la cárcel en 2015

Ahí, el mantero perdió todo contacto con su familia: «Cuando salió en 2015 no nos avisaron, le estábamos buscando para mandarle a Senegal porque aquí no podía estar, pero no lo encontramos hasta que nos enteramos de lo de Cambrils». Así lo ha confirmado el hermano del mantero al programa En Boca de Todos Mediaset.

Esta reciente agresión del mantero tuvo lugar pasadas las 9 de la mañana en la Avenida de la Diputación de la localidad costera de Cambrils.

«Le molestó que limpiara la calle»

El empleado de la concesionaria de la limpieza municipal de Cambrils estaba utilizando una máquina sopladora para limpiar el suelo de la avenida Diputación. Fuentes policiales explican que, según los testigos, el mantero se enfadó porque le molestaba la presencia del operario durante sus tareas de limpieza.

El mantero, según los testigos relataron a la Policía Local de Cambrils, se revolvió de forma violenta contra el trabajador de la limpieza de la empresa Secomsa, sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima en la cabeza y en el tórax. El trabajador, de 47 años, ya está fuera de peligro, mientras el mantero ha sido enviado a prisión provisional.

Vecinos contra el ‘Top Manta’

El apuñalamiento del trabajador municipal de Cambrils a manos de un mantero ha acabado con la paciencia de los vecinos de la Costa Dorada que arrastran una década de problemas derivados de la actividad ilegal de los manteros en la zona. Especialmente en Cabrils y Salou.

La plataforma ciudadana «Mi Barrio Seguro» ha convocado la concentración el próximo domingo a las 12:00 horas, entre el Paseo Miramar, 88 de Salou, para, según ellos, denunciar la creciente inseguridad en la zona y exigir soluciones urgentes a una situación que consideran insostenible.

Los graves incidentes del jueves protagonizados por más de una treintena de manteros en Salou, junto al apuñalamiento de un trabajador de la limpieza de Cambrils a manos de otro mantero de la zona el pasado lunes, han desembocado en esta convocatoria vecinal que acusa al alcalde socialista de Salou de permisividad con las mafias de manteros que operan en la zona.