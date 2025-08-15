En Mercadona dejan el aceite de oliva tirado de precio: nunca has visto una rebaja igual
El Aceite de oliva virgen extra Hacendado a 4,5 euros el litro
No has visto otra igual: vuelve la vajilla viral de Maisons du Monde y está rebajada un 55%
Desde que uso esta colonia fresca de Primor todo el mundo me pregunta qué perfume uso
Cuando se trata de ingredientes de cocina, el aceite de oliva es sin duda, uno de los que no fallan. De hecho es algo imprescindible y por ello, en casa nunca falta una botella (o garrafa) de aceite de oliva, mejor si es virgen extra ya que es el de mayor calidad. El problema es que durante meses su precio estuvo por las nubes y muchos pensarán que sigue igual. Sin embargo, no es así para nada. De hecho Mercadona ha hecho una rebaja a su mejor aceite de oliva por lo que conviene no dejarla escapar.
En concreto, os estamos hablando de la garrafa de 3 litros de aceite de oliva virgen extra Hacendado, que ahora cuesta tan sólo 13,70 €, por lo que son muchas las personas que ya han ido a buscar esta garrafa a su Mercadona más cercano, dado que repetimos que se trata de un producto que es básico y de consumo habitual. Toma nota entonces, porque no es una promoción puntual ni un lote en liquidación: es una rebaja real que además se corresponde a un aceite que no es uno cualquiera.Está elaborado en España, con variedades reconocidas, y tiene una calidad más que contrastada que avalan los expertos ya que muchos lo reconocen como uno de los mejores AOVE de marca blanca.
La rebaja de Mercadona en el aceite de oliva virgen extra
Para saber bien qué tipo de aceite de oliva virgen extra es este que rebaja ahora Mercadona, basta con echar un vistazo a la etiqueta para descubrir que está hecho con una cuidada mezcla de aceitunas Hojiblanca, Manzanilla, Arbequina y Picual, todas cultivadas en nuestro país. El proceso de extracción es únicamente mecánico, sin uso de productos químicos, lo que asegura que se mantengan intactas sus propiedades naturales.
Por otro lado, tenemos que su valor nutricional es también un punto fuerte: por cada 100 ml aporta 822 kcal, con 91 gramos de grasa, de los cuales 72 son grasas monoinsaturadas (las más saludables), y tan solo 13 gramos saturadas. No contiene carbohidratos, azúcares, proteínas ni sal. Es, en definitiva, un producto limpio, sin aditivos, ideal para quienes cuidan su alimentación sin renunciar al sabor.
Además, cumple con estándares exigentes: acidez inferior al 0,4 %, índice de peróxidos por debajo de 20, y una absorción ultravioleta muy controlada. Todos estos parámetros confirman que se trata de un virgen extra auténtico, no un aceite mezclado o de baja calidad.
Envasado en Estepa
Este aceite de oliva virgen extra está envasado por Oleoestepa Sdad. Coop. And., una cooperativa ubicada en Estepa (Sevilla), una de las zonas más reconocidas por la calidad de sus aceites. Esto no es un dato menor. Detrás de este producto hay décadas de tradición y una producción cuidada al detalle.
Estepa es sinónimo de excelencia en el mundo del aceite, y eso se nota en el resultado final. Aunque se venda a precio ajustado, no pierde calidad ni transparencia. El etiquetado es claro, incluye todos los datos técnicos, y ofrece también recomendaciones de conservación: mantener el producto alejado del calor y la luz directa, algo importante si se quiere conservar intacto durante semanas.
Ideal para uso diario y familias numerosas
El formato en garrafa de 3 litros lo convierte en una opción muy práctica para quienes cocinan a diario o viven en familia. Permite un uso continuado sin tener que reponer cada poco tiempo, y a la vez reduce el coste por litro. Frente a otros aceites en botellas pequeñas (que muchas veces superan los 5 € por litro), esta garrafa ofrece un precio más competitivo sin perder en calidad.
Y aunque a simple vista pueda parecer un producto modesto, lo cierto es que su sabor es suave, equilibrado, y funciona igual de bien para aliñar una ensalada que para freír unos filetes. Muchos consumidores lo usan desde hace años y aseguran que no lo cambian por otros, incluso cuando prueban marcas más caras.
Una rebaja que conviene aprovechar
La rebaja ahora a 13,70 euros por parte de Mercadona es algo que debemos aprovechar. Demuestra además que es posible ofrecer calidad sin disparar los precios. Y eso, en un contexto como el actual, donde muchos alimentos han subido más de lo razonable y donde el aceite alcanzó cifras de récord, es una decisión que se agradece. Sobre todo cuando se trata de un producto tan presente en el día a día.
Mercadona, con esta bajada, consigue diferenciarse de otras cadenas donde el precio del aceite aunque ha bajado se mantiene algo más caro. Aquí, en cambio, apuestan por mantenerlo en un margen accesible. Y eso explica por qué este producto está volando de las estanterías.
Quienes lo usan a diario tienen claro que cumple con todo: buen precio, buen sabor y procedencia española. Si todavía no lo has comprado, quizá este sea un buen momento para darle una oportunidad. No se espera que se agote el stock pero quién sabe. Mejor hacerte con la tuya antes de que sea demasiado tarde.