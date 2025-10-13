Los siguientes pasos tras la firma del acuerdo de Paz de Trump para Gaza: ¿qué va a pasar ahora?

El presidente Donald Trump ha aterrizado este lunes 13 de octubre en Sharm el-Sheij tras partir de Israel, donde se ha dirigido al Parlamento del país y ha declarado oficialmente el fin de la guerra en Gaza.

Su llegada a Egipto se ha producido con varias horas de retraso, después de que tanto él como varios funcionarios israelíes pronunciaran largos discursos durante su visita a la Knéset. En su intervención ante los legisladores israelíes, Trump ha incluso bromeado, diciendo que llegaría tarde a la cumbre de Sharm el-Sheij.

La cumbre de alto nivel en Egipto se ha celebrado este lunes 13 de octubre tras el alto el fuego y la liberación final de los 20 rehenes que quedaban vivos, secuestrados por los terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023. Los líderes se han reunido para abordar el futuro de la Franja de Gaza.

La cumbre de alto nivel ha ofrecido al presidente de Estados Unidos Donald Trump y a otros líderes el impulso necesario para ampliar las negociaciones de paz. La primera fase del acuerdo ya está completada.

Trump quiere otorgar al proceso de paz legitimidad internacional que vaya más allá de Oriente Medio. Trump busca una imagen de unidad entre las naciones árabes frente a los terroristas de Hamás.

La primera parte del acuerdo de Egipto

La primera parte del acuerdo ya está cumplida, la cual se ha llevado a cabo desde que empezó a aplicarse el acuerdo el pasado viernes.

La r etirada parcial de las tropas israelíe s.

s. El intercambio de rehenes y prisioneros.

El permiso de Israel para aumentar la ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza.

La segunda fase del acuerdo de Egipto

La segunda fase es mucho más compleja. Todavía se tiene que delinear. Los siguientes puntos son los que se han abordado en la cumbre de este lunes.