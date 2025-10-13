Última hora del plan de Trump para Gaza, en directo | Liberación de rehenes y firma del acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido un discurso en el Knesset, el Parlamento Israelí
Trump viaja a Israel y Egipto para supervisar la liberación de rehenes: «Pasará algo que nunca ha ocurrido»
Los terroristas de Hamás han completado la liberación de los rehenes israelís este lunes 13 de octubre, unas labores que han arrancado a primera hora de la mañana y que ha acabado con la puesta en libertad de los secuestrados el pasado 7 de octubre de 2023 en la masacre terrorista. Cruz Roja Internacional (ICRC, por sus siglas en inglés) lo ha notificado a la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dos horas antes de la entrega.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado esta mañana a Tel Aviv y ha hecho entrega de la primera ronda de aquellos rehenes que siguen con vida. Un terrorista de Hamás había adelantado que los rehenes iban a ser «liberados» en tres ubicaciones diferentes en la Franja de Gaza. Los terroristas de Hamás se reunieron el domingo 12 de octubre por la noche para acordar la forma de liberación de los rehenes. Hamás ya había terminado el domingo el recuento de los rehenes y los había trasladado a los sitios designados para su liberación.
Acuerdo de paz entre Israel y Hamás
Por otro lado, Trump encabezará una reunión en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, al que asistirán decenas de países occidentales, árabes y musulmanes, aunque Israel no participará directamente en esta fase diplomática. El líder estadounidense se ha referido al viaje como un momento histórico, asegurando que «todo el mundo está emocionado».
«Todo el mundo está emocionado con este momento. Es un acontecimiento muy especial», ha declarado Donald Trump ante los periodistas antes de subir al avión presidencial Air Force One.
El presidente de Estados Unidos ha insistido en el carácter inédito del consenso internacional que ha rodeado a toda la operación. «Los países musulmanes y árabes están animando. Todos están animando al mismo tiempo. Eso nunca había pasado antes. Normalmente, si uno aplaude, el otro no. Esta vez, todos están emocionados y es un honor ser parte de esto. Va a ser algo que nunca ha ocurrido», ha resaltado el presidente de Estados Unidos.
Naftali Bennett: «Israel no olvida a los caídos desde el 7 de octubre»
El ex primer ministro Naftali Bennett escribe que Israel no puede olvidar a los soldados israelíes que han caído desde el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, ya que los 20 rehenes vivos han sido liberados hoy en virtud del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes negociado por Estados Unidos.
Netanyahu asegura que Trump es el «mejor presidente de la historia de Estados Unidos»
Benjamín Netnyahu ha asegurado durante su discurso que Donald Trump es el «mejor presidente de la historia de Estados Unidos«.
Netanyahu agradece a Trump su labor por Israel
Benjamín Netanyahu ha agradecido a Doanld Trump su «labor» por Israel durante el transcurso de la guerra.
Trump recibe la Medalla Presidencial de Honor de Israel
Tras su implicación en el final de la guerra entre Israel y Hamás, Trump va a recibir la Medalla Presidencial de Honor de Israel.
El Parlamento israelí asegura que el pueblo judío «siempre recordará lo que ha hecho Trump»
El portavoz del Parlamento israelí ha señalado que el pueblo judío «siempre recordará lo que ha hecho Trump«.
Gran ovación para Trump
Tras su entrada, Donald Trump ha sido recibido en el Parlamento con una gran ovación.
Sale Trump a hablar ante el Parlamento israelí
El presidente de Estados Unidos, Dnald Trump, acaba de salir para dar su discurso ante el Parlamento israelí.
Trump se reúne con los familiares de los rehenes en el Parlamento
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han reunido con familias de rehenes y ex cautivos en el Parlamento antes del discurso del dirigente estadounidense.
El primero de los 38 autobuses que transportaban detenidos palestinos liberados cruza Gaza
Tras la liberación de 250 presos palestinos hoy, uno de los 38 buses que los transporta hasta Cisjordania ya ha cruzado la Franja de Gaza.
Netanyahu confirma su asistencia a la cumbre de hoy en Egipto
Benjamín Netanyahu ha hablado con el presidente egipcio, Abdel Fatah El-Sissi, mientras Donald Trump escuchaba la conversación. En la llamada, negociada por Trump en la Knesset, Netanyahu ha aceptado la invitación del líder egipcio para participar hoy en Sharm el-Sheikh, en la cumbre internacional sobre el plan de paz de Trump para Gaza.
Trump se prepara para hablar entre la Knesset
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está preparando para hablar en el Parlamento de Israel tras su llegada a Jerusalén.
¿Qué es la Knesset en Israel?
La Knesset es el órgano unicameral que ostenta el poder legislativo del Estado de Israel. Su sede se encuentra en Jerusalén. El origen del nombre Knesset se remonta al regreso del pueblo judío desde el exilio babilónico en el siglo V a.C.
Meloni asegura que este es un «día histórico»
Giorgia Meloni ha asegurado que hoy es «un día histórico» tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás.
Trump podría visitar uno de los hospitales donde están los rehenes liberados
Hay intentos por parte del equipo del presidente estadounidense Donald Trump de organizar una visita a uno de los hospitales que recibirán a los rehenes israelíes, el Hospital Sheba.
Netanyahu se ha reunido con Trump
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha reunido con el presidente estadounidense, Donald Trump, en su despacho del Parlamento, según ha informado su oficina.
El enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, quien también ha participado en las negociaciones en Oriente Medio, también han participado en la reunión.
Trump asegura que Hamás «cumplirá el acuerdo»
Hablando con los medios en el Parlamento, Trump, responde ha respondido una pregunta sobre si la guerra en Gaza ha terminado, a lo que ha respondido «sí».
Además, cuando se le ha preguntado sobre qué pasará con Hamás si no cumple con el alto el fuego, el dirigente ha respondido que «lo cumplirán».
Trump: «Este es un gran honor para mí. Un día grandioso y hermoso, un nuevo comienzo»
Tras su llegada al Parlamento israelí, Donald Trump ha firmado el libro de visitas antes de tomar asiento. «Este es un gran honor para mí. Un día grandioso y hermoso, un nuevo comienzo«, ha escrito.
El traslado de los rehenes israelíes fallecidos están previstos para esta tarde
El canal de televisión saudí Al-Hadath informa que los cuerpos de los rehenes fallecidos bajo cautiverio de Hamas serán trasladados a la Cruz Roja «esta tarde«.
El informe no indica cuántos cuerpos serán trasladados. Israel ha confirmado la muerte de al menos 26 rehenes, y Hamás ha declarado que podría tener dificultades para localizar algunos de sus cuerpos.
Trump ya ha llegado al Parlamento de Israel
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha llegado al Parlamento israelí, ubicado en Jerusalén.
250 presos palestinos serán liberados y trasladados a Cisjordania hoy
Las fuerzas de seguridad de la prisión de Ofer, en Cisjordania, se preparan para liberar a los 250 convictos terroristas palestinos que quedarán en libertad hoy, mientras Hamás entrega a los rehenes restantes.
Hamás completa la liberación de los rehenes vivos
El grupo terrorista Hamás ha completado la liberación de los 20 rehenes israelíes vivos. Ahora queda que entreguen los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos.
Trump: «He salvado millones de vidas»
Previo a su llegada a Tel Aviv, Donald Trump ha hablado con los medios a bordo del Air Force One y ha asegurado que ha «salvado millones de vidas».
PRESIDENT TRUMP: «This will be my eighth war that I’ve solved.»
«I’m good at solving wars, I’m good at making peace. It’s an honor to do it. I’ve saved millions of lives.» pic.twitter.com/bMcac8YsnK
— Fox News (@FoxNews) October 13, 2025
Abás asistirá a la «cumbre por la paz» presidida por Trump
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado que el representante de la Autoridad Nacional de Palestina, Mahmud Abás, va a asistir a la cumbre por la paz en Egipto.
Vehículos de la Cruz Roja llegan al lugar de recogida
Varios vehículos de la Cruz Roja ya han llegado al punto de recogida de la segunda tanda de rehenes israelíes secuestrados por Hamás.
Von der Leyen: «El regreso de los rehenes israelíes es un momento de pura alegría para esas familias»
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha mencionado que la liberación de los rehenes es un»momento de alegría».
The return of the Israeli hostages is a moment of pure joy for those families.
And a moment of relief for the entire world.
It means that a page can be turned. A new chapter can begin.
Europe fully supports the peace plan brokered by the United States, Qatar, Egypt, and…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2025
Macron ya ha llegado a Egipto
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya ha llegado Egipto para asistir a la cumbre de la firma del tratado de paz entre Israel y Hamás.
Trump se dirige al Parlamento de Israel con Netanyahu
Tras su llegada a Tel Aviv, Trump y Netanyahu se dirigen al Parlamento, ubicado en Jerusalén.
Cruz Roja se dirige a recoger la segunda tanda de rehenes
Según ha confirmado el Ejército de Israel, Cruz Roja ya se dirige a recoger la segunda tanda de rehenes israelíes.
La Plaza de los Rehenes en Israel está llena
La Plaza de los Rehenes (Tel Aviv) está llena de gente en estos momentos tras la liberación de 7 rehenes.
Trump tiene previsto reunirse con algunos familiares de los rehenes liberados
Tras su llegada a Israel, Donald Trump tiene previsto en su agenda reunirse con algunos familiares de los rehenes liberados por Hamás.
Trump saluda a Netanyahu
El presidente estadounidense acaba de bajarse del Air Force One y ha saludado a Benjamín Netanyahu.
Trump llega a Israel
Donald Trump acaba de llegar a Israel, donde ha sido recibido con una alfombra roja por Benjamín Netanyahu.
Llega Netanyahu a recibir a Trump
Acaba de llegar el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al aeropuerto de Ben Gurion (Tel Aviv) para recibir a Donald Trump.
Witkoff agradece al Reino Unido su ayuda en la liberación de rehenes
Mientras se está produciendo la liberación de los rehenes israelíes, el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, ha agradecido al Reino Unido su papel «en la asistencia y coordinación de los esfuerzos que nos han llevado a este día histórico en Israel».
En X, elogia al asesor de Seguridad Nacional del Reino Unido, Jonathan Powell, por su «increíble contribución y sus incansables esfuerzos».
I would like to acknowledge the vital role of the United Kingdom in assisting and coordinating efforts that have led us to this historic day in Israel. In particular, I want to recognize the incredible input and tireless efforts of National Security Advisor Jonathan Powell.
— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 13, 2025
Entra la ayuda humanitaria en Gaza
Ha empezado a entrar ayuda humanitaria en Gaza desde Egipto.
Hamás reafirma su «compromiso» con el acuerdo de paz
Hamás ha publicado un comunicado en el que reafirma su «compromiso con el acuerdo alcanzado y los calendarios» de liberación de rehenes establecido, «siempre y cuando la ocupación israelí» cumpla con su parte del acuerdo. «El enemigo no logró recuperar a sus prisioneros mediante la presión militar, a pesar de su inteligencia superior y su fuerza excedente. El enemigo se somete y recupera a sus prisioneros mediante un acuerdo de intercambio, como lo prometió la resistencia desde el principio», ha señalado la organización terrorista.
Israel prepara la liberación de los presos palestinos
Cruz Roja ya se encuentra en el Hospital Médico Nasser para recibir a los cerca de 2.000 prisioneros palestinos que van a ser liberados a cambio de los rehenes. Israel ya ha transferido a esos prisioneros desde las cárceles a los autobuses que los trasladarán hasta el punto de entrega. 1.716 prisioneros serán liberados en el Hospital Nasser de Gaza, mientras que 250 serán liberados en Cisjordania, Jerusalén y otros países.
¿Quiénes son los rehenes liberados?
Los siete rehenes liberados por Hamás hasta ahora son:
- Matan Angrest (22 años).
- Ziv Berman (27 años).
- Gali Berman (27 años).
- Alon Ohel (23 años).
- Eitan Mor (24 años).
- Omri Miran (47 años).
- Guy Gilboa Dalal (23 años).
Donald Trump habla ante el Parlamento de Israel
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está compareciendo ante el Parlamento israelí.