Última hora del plan de Trump para Gaza, en directo | Liberación de rehenes y firma del acuerdo

Los terroristas de Hamás han completado la liberación de los rehenes israelís este lunes 13 de octubre, unas labores que han arrancado a primera hora de la mañana y que ha acabado con la puesta en libertad de los secuestrados el pasado 7 de octubre de 2023 en la masacre terrorista. Cruz Roja Internacional (ICRC, por sus siglas en inglés) lo ha notificado a la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dos horas antes de la entrega.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado esta mañana a Tel Aviv y ha hecho entrega de la primera ronda de aquellos rehenes que siguen con vida. Un terrorista de Hamás había adelantado que los rehenes iban a ser «liberados» en tres ubicaciones diferentes en la Franja de Gaza. Los terroristas de Hamás se reunieron el domingo 12 de octubre por la noche para acordar la forma de liberación de los rehenes. Hamás ya había terminado el domingo el recuento de los rehenes y los había trasladado a los sitios designados para su liberación.

Acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Por otro lado, Trump encabezará una reunión en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, al que asistirán decenas de países occidentales, árabes y musulmanes, aunque Israel no participará directamente en esta fase diplomática. El líder estadounidense se ha referido al viaje como un momento histórico, asegurando que «todo el mundo está emocionado».

«Todo el mundo está emocionado con este momento. Es un acontecimiento muy especial», ha declarado Donald Trump ante los periodistas antes de subir al avión presidencial Air Force One.

El presidente de Estados Unidos ha insistido en el carácter inédito del consenso internacional que ha rodeado a toda la operación. «Los países musulmanes y árabes están animando. Todos están animando al mismo tiempo. Eso nunca había pasado antes. Normalmente, si uno aplaude, el otro no. Esta vez, todos están emocionados y es un honor ser parte de esto. Va a ser algo que nunca ha ocurrido», ha resaltado el presidente de Estados Unidos.