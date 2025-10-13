La conmovedora alegría de las familias de los rehenes israelíes liberados por Hamás

Lágrimas, saltos de alegría y amplias sonrisas. Así han reaccionado las familias de los secuestrados por Hamás al ver la liberación de sus seres queridos tras más de dos años de cautiverio en la Franja de Gaza. Concretamente, la organización terrorista palestina liberará un total de 48 personas, 28 de ellos muertos, en un canje por el que Israel liberará a 2.000 presos palestinos. Cruz Roja Internacional es la organización encargada de recibir a los rehenes.

Según el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Roni Kaplan, 13 rehenes ya han sido liberados y acaban de encontrarse con el ejército israelí en la Franja de Gaza. Todos ellos están siendo acompañados por fuerzas de las FDI en su regreso a Israel, donde realizarán una evaluación médica inicial. «Los comandantes y soldados de las FDI saludan y abrazan a los rehenes liberados mientras regresan a casa, al Estado de Israel», ha dicho Kaplan a través de sus redes sociales.

El miembro de las fuerzas de Israel ha compartido videos de la liberación de dos rehenes: Alon Ohel y Guy Gilboa-Dalal, ambos secuestrados el pasado 7 de octubre de 2023, que se han encontrado con el ejército israelí en la Franja de Gaza antes de ser conducidos hasta el Estado de Israel.

Las imágenes que trasmiten felicidad pero también dolor, muestran el sufrimiento que el pueblo hebreo ha padecido durante 24 meses después de que Hamás masacrara a 1.200 personas y capturara a 251 rehenes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sido el artífice de la paz en la Franja de Gaza ha destacado que «todo el mundo está emocionado con este momento. Es un acontecimiento muy especial».

El líder norteamericano, que ha visitado este lunes el parlamento de Israel, donde ha sido recibido por personas que portaban gorras MAGA y otras con mensajes de Trump the peace president (Trump el presidente de la paz), se dirigirá al hospital Sheba Medical Center para visitar a los rehenes liberados.