Trump viaja a Israel y Egipto para supervisar la liberación de rehenes: «Pasará algo que nunca ha ocurrido»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se ha embarcado este domingo por la tarde 12 de octubre en el Air Force One para poner rumbo a Israel y Egipto para supervisar la liberación de rehenes: «Pasará algo que nunca ha ocurrido». El Air Force One ha despegado este domingo desde la base aérea de Andrews (Maryland) con destino a Israel, donde está previsto que participe mañana lunes 13 de octubre en la liberación de rehenes y posteriormente acuda a una cumbre internacional en Egipto destinada a poner fin a la guerra en Gaza.

Trump encabezará una reunión en la ciudad de Egipto de Sharm el-Sheikh, al que asistirán decenas de países occidentales, árabes y musulmanes, aunque Israel no participará directamente en esta fase diplomática. El líder estadounidense se ha referido al viaje como un momento histórico, asegurando que «todo el mundo está emocionado».

«Todo el mundo está emocionado con este momento. Es un acontecimiento muy especial», ha declarado Donald Trump ante los periodistas antes de subir al avión presidencial Air Force One.

“Ayer y hoy hubo 500.000 personas en Israel, todos reunidos, todos unidos”, ha añadido el presidente de Estados Unidos, en referencia a la masiva concentración en Tel Aviv celebrada el sábado 11 de octubre para exigir la liberación de los rehenes. Allí estuvieron el enviado especial de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff; la hija de Trump, Ivanka Trump, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, judío ortodoxo, clave en este acuerdo entre Israel y los terroristas de Hamás. Kushner fue fundamental para acercar Israel a diferentes naciones árabes durante la anterior administración de Donald Trump.

President Donald J. Trump departs for his historic trip to Israel & Egypt. 🇺🇸 pic.twitter.com/FVi0EgCQcS — The White House (@WhiteHouse) October 12, 2025

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha insistido en el carácter inédito del consenso internacional que ha rodeado a toda la operación. «Los países musulmanes y árabes están animando. Todos están animando al mismo tiempo. Eso nunca había pasado antes. Normalmente, si uno aplaude, el otro no. Esta vez, todos están emocionados y es un honor ser parte de esto. Va a ser algo que nunca ha ocurrido», ha resaltado el presidente de Estados Unidos.

El viaje de Trump se produce en el contexto del alto el fuego vigente entre Israel y los terroristas de Hamás, que ha permitido la preparación de la liberación de rehenes israelíes y de prisioneros palestinos dentro del plan de paz mediado por Washington y El Cairo.

La Casa Blanca busca que esta cumbre sea el punto de partida para la reconstrucción de la Franja de Gaza y la reconfiguración del equilibrio regional, con el apoyo de Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Francia, Reino Unido y la Unión Europea.

Según ha confirmado el Ejército israelí, el proceso de entrega de los rehenes comenzará alrededor de las 8:00 horas (7:00 horas en España) y se llevará a cabo desde tres puntos distintos dentro de la Franja de Gaza.

Fuentes de seguridad han señalado que también se espera la entrega de los cuerpos de varios rehenes fallecidos, cuyos restos serían devueltos en una segunda fase, tras los acuerdos humanitarios alcanzados durante el alto el fuego mediado por Washington y El Cairo.

Mientras tanto, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mahmud Abbas ha confirmado su asistencia a la cumbre internacional en Egipto, donde se discutirá el final de la guerra y los pasos hacia una posible reconstrucción de Gaza.

Israel, sin embargo, no ha sido invitado al encuentro, que contará con representantes de Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes, Francia, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros países.