Trump asistirá a una cumbre sobre Gaza con líderes de Oriente Medio en Egipto tras su visita a Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará en una cumbre convocada por el presidente de Egipto Abdel Fattah al-Sisi en Sharm el-Sheikh para impulsar su plan de paz para Gaza, con la presencia de líderes árabes y europeos. Sharm el-Sheikh se encuentra en el sur de la península del Sinaí. Donald Trump tiene previsto participar en una cumbre internacional sobre Gaza junto a varios líderes de Oriente Medio y Europa durante su visita a Egipto la próxima semana. Viajará a Egipto después de visitar Israel el lunes 13 de octubre.

El encuentro, convocado por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, busca reforzar el apoyo internacional al plan de paz de Trump para Gaza, mientras continúan las negociaciones sobre la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción tras la guerra.

La cumbre se celebrará en Sharm el-Sheikh, previsiblemente el martes, aunque podría adelantarse al lunes. Está previsto que asistan representantes o ministros de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán e Indonesia.

Trump llegará a Israel el lunes por la mañana, donde pronunciará un discurso ante la Knesset y se reunirá con familias de rehenes antes de viajar a Egipto para encontrarse con Al-Sisi y firmar el acuerdo de paz de la Franja de Gaza junto a Egipto, Catar y Turquía, considerados garantes del pacto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizará en el Aeropuerto Ben Gurion a las 9:20 horas, 10:20 horas en Israel, este lunes 13 de octubre, donde será recibido con una ceremonia formal.

Trump se dirigirá directamente a Jerusalén a la Knesset, órgano unicameral que ostenta el poder legislativo del Estado de Israel. Allí pronunciará un discurso. El itinerario es muy ajustado debido a la celebración judía de Simjat Torá.

Después de su intervención en la Knesset, Trump regresará al aeropuerto para continuar su viaje hacia Egipto, donde participará en la cumbre internacional sobre la Franja de Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no visitará la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, pese a la invitación del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos para pronunciar un discurso en el lugar. La decisión se ha tomado debido a motivos de seguridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía previsto llegar a Israel el domingo, pero la visita se ha aplazado un día debido a las dificultades logísticas de organizar el viaje con tan poca antelación.