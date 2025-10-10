Netanyahu asegura que «Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada por las buenas o por las malas»

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho este viernes en un videomensaje que las siguientes fases del plan del alto el fuego tras la entrega de rehenes incluyen que Hamás entregue sus armas y que la Franja de Gaza sea desmilitarizada, ya sea «por las buenas o por las malas».

Netanyahu ha advertido que Israel está «acorralando a Hamás por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan». El mandatario ha subrayado que el objetivo de desarmar al grupo terrorista y garantizar que Gaza quede libre de infraestructura militar se intentará alcanzar por vías diplomáticas y pacíficas, pero dejó claro que, de no ser posible, Israel recurrirá a la fuerza.

El anuncio de Netanyahu se enmarca en la segunda fase del plan de paz impulsado por Estados Unidos, que busca consolidar el alto el fuego que entró en vigor hace pocos días tras la liberación de rehenes israelíes y el repliegue parcial de las tropas israelíes de la Franja.

Entre los objetivos de esta fase destacan:

Entrega de armas por parte de Hamás, incluyendo cohetes y armamento pesado.

Desmilitarización progresiva de Gaza, con supervisión internacional.

Establecimiento de un Gobierno de tecnócratas palestinos que gestione el enclave durante la transición.

Garantizar la seguridad de Israel y la población civil en la región, mientras se implementan medidas humanitarias y de reconstrucción.

La liberación de los rehenes es «clave»

Netanyahu también ha hecho hincapié en que la liberación de los rehenes israelíes es un «elemento fundamental» para avanzar hacia una paz duradera en Gaza.

La entrega de los rehenes forma parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, mediado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía. Según el pacto, se contempla la liberación de 20 rehenes israelíes vivos y los restos de 28 fallecidos, a cambio de la excarcelación de aproximadamente 2.000 terroristas. Esta fase inicial también incluye la apertura de corredores humanitarios para permitir el ingreso masivo de ayuda a Gaza, destinada a atender a la población afectada tras dos años de conflicto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha respaldado el acuerdo como parte de su plan de paz para Gaza. Se espera que la liberación de los rehenes se lleve a cabo entre el lunes y el martes.