Trump y Hamás dan por «terminada la guerra en Gaza» a la espera del fin de las negociaciones

Tras negociaciones indirectas en la ciudad de Sharm el-Sheikh, Egipto, Jalil al Jaya, jefe negociador de Hamás, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han coincidido en declarar que la guerra en Gaza «se da por terminada».

Donald Trump dio por «terminada la guerra» después de que Israel y Hamás «acordaron la primera fase de mi plan de 20 puntos: todos los rehenes serán liberados muy pronto, y las tropas israelíes se retirarán a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna», declaró Trump.

El presidente, quien ha liderado el plan de paz en Gaza, añadió: «Esto significa que TODOS los rehenes saldrán el lunes o martes, y no habrá más bombardeos. ¡Benditos sean los pacificadores! Gracias a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía por trabajar conmigo en este evento histórico e sin precedentes».

Trump planea viajar a Egipto para la firma oficial, descartando visitas previas por seguridad. El acuerdo, mediado por Egipto, Qatar y Turquía, se basa en el plan de Trump que propone un alto el fuego sostenido, desarme gradual de Hamás, gobierno transitorio de tecnócratas palestinos supervisado por un «Consejo de Paz» presidido por Trump, y reconstrucción de Gaza con fondos internacionales. Sin embargo, temas como el papel futuro de Hamás y la retirada total israelí quedan para fases posteriores, Netanyahu confirmó la «puesta en marcha inmediata», ordenando a las tropas dedicarse a operaciones defensivas.

Por su parte, Jalil al Jaya, cabecilla de los terroristas de Hamás en las conversaciones de Egipto, habló en un discurso televisado en Doha. «Hoy anunciamos que se ha alcanzado un acuerdo para terminar la guerra y la agresión contra nuestro pueblo, e iniciar la implementación de un alto el fuego permanente y la retirada de las fuerzas de ocupación», afirmó Al Jaya, según informa Al Jazeera.

Jalil al Jaya, quien sobrevivió a un operativo israelí contra Hamás en Qatar en septiembre de 2025, enfatizó que Hamás ha recibido «garantías de Estados Unidos, mediadores árabes y Turquía de que la guerra en Gaza ha terminado permanentemente».

La fase inicial del alto el fuego incluye la liberación de 250 palestinos condenados a cadena perpetua en prisiones israelíes, más 1.700 detenidos desde el inicio del conflicto, a cambio de los 48 rehenes israelíes restantes (hasta 20 vivos). Al Jaya ha subrayado que «estas garantías aseguran que la guerra está completamente terminada».

La fase contempla: