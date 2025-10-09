Hamás firma el acuerdo de paz liderado por Trump que le obliga a devolver a los rehenes

La organización islamista y terrorista de Hamás ha firmado este mediodía en Egipto el acuerdo de paz en Gaza con Israel impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este pacto establece la primera fase de un plan integral que busca poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, iniciar la liberación de rehenes, permitir la entrada de ayuda humanitaria y establecer un marco para la retirada parcial de tropas israelíes del enclave palestino.

La ceremonia de firma ha tenido lugar en presencia de representantes de Hamás, quienes han confirmado públicamente su aceptación del acuerdo, describiéndolo como el «fin definitivo de la guerra en Gaza», aunque Mohamad Hamdan, alto cargo del brazo político de Hamás, ha señalado que el proceso de liberación de rehenes no arrancará hasta que no haya un «anuncio formal» sobre el alto el fuego, previsto para la jornada de hoy tras la ratificación del acuerdo por parte del Gobierno israelí, que está vaticinada para las 17:00 horas (hora local) en una reunión del gabinete de seguridad del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Después del anuncio, durante las primeras 24 horas del alto el fuego, el ejército israelí completará la primera fase de su retirada parcial; Israel detendrá los ataques y empezará la liberación de los 48 rehenes israelíes que siguen en la Franja (la mayoría de ellos muertos).

¿En qué consiste el acuerdo?

El plan de veinte puntos, elaborado por Trump y su equipo de asesores, incluye etapas posteriores destinadas a la reconstrucción de Gaza, la creación de un marco de seguridad estable y la eventual transferencia de la administración civil a una autoridad local renovada.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca indican que el documento del plan de paz de Trump para Gaza, elaborado con aportes del enviado especial Steve Witkoff, representa un giro en la política de Trump, quien previamente había evitado respaldar explícitamente una solución de dos estados, pero ahora reconoce las aspiraciones palestinas como un «horizonte político» para la coexistencia pacífica

El acuerdo firmado entre Hamás e Israel establece la primera fase de un plan de paz integral para la Franja de Gaza. Sus puntos principales incluyen:

Alto el fuego inmediato entre ambas partes , destinado a detener los combates y ataques sobre el enclave y el sur de Israel.

, destinado a detener los combates y ataques sobre el enclave y el sur de Israel. Liberación de rehenes y prisioneros , tanto israelíes como palestinos, con plazos definidos y supervisión internacional para garantizar su seguridad y dignidad.

, tanto israelíes como palestinos, con plazos definidos y supervisión internacional para garantizar su seguridad y dignidad. Retirada parcial de las tropas israelíes de Gaza , con ajustes en las líneas de despliegue y protocolos operativos para minimizar riesgos.

, con ajustes en las líneas de despliegue y protocolos operativos para minimizar riesgos. Entrada de ayuda humanitaria y suministros esenciales , incluyendo alimentos, medicinas y material de reconstrucción, bajo coordinación internacional.

, incluyendo alimentos, medicinas y material de reconstrucción, bajo coordinación internacional. Supervisión internacional y seguridad: un cuerpo de seguridad coordinado por actores internacionales garantizará el cumplimiento del pacto y la estabilidad dentro del enclave, evitando el resurgimiento de hostilidades.

Reacciones al acuerdo de Trump

Tras el anuncio del pacto de paz entre Israel y Hamás, el dirigente estadounidense ha sido felicitado por líderes de medio mundo. «Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz», ha anunciado el mandatario norteamericano en sus redes sociales que ha calificado el pacto como «un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones circundantes y los Estados Unidos de América».

Tal ha sido el éxito del plan de Trump para la zona en conflicto que el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha llegado a pedir el Nobel de la Paz para el líder estadounidense. «No hay duda de que merece el premio Nobel de la Paz por esto», ha sostenido Herzog.

Ante este hito histórico, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha descrito el acuerdo como una «gran esperanza para los rehenes y sus familias, los palestinos en Gaza y toda la región». El mandatario francés ha aplaudido los «esfuerzos» de Trump y «los mediadores qataríes, egipcios y turcos que ayudaron a lograrlo».

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha destacado que «se trata de un momento de profundo alivio que se sentirá en todo el mundo». El canciller de Alemania, Friedrich Merz, también ha aplaudido el pacto entre Israel y Hamás afirmando que «los primeros pasos del acuerdo entre Israel y Hamás son alentadores» y que «ofrecen nuevas esperanzas para los rehenes y sus familias».