Israel muestra su «repulsa» por la elección de Sánchez de votar el embargo de armas el 7-O: «Perverso»

Israel ha mostrado su «repulsa» por la elección del Gobierno de Pedro Sánchez de votar el embargo de armas este martes 7 de octubre, fecha del aniversario de la masacre de los terroristas de Hamás el pasado 2023: «Es perverso», ha destacado Israel a través de un comunicado en redes sociales este lunes 6 de octubre de su embajada en Madrid. El Gobierno de Pedro Sánchez ha generado más tensiones diplomáticas con Israel al fijar el embargo de armas justo en el aniversario de la masacre de los terroristas de Hamás, provocando críticas y descontento en Jerusalén.

La medida española busca limitar la venta de armamento a Israel, en medio de la escalada de tensiones en la región y de la ofensiva en la Franja de Gaza. La elección del 7-O, según se asegura desde Israel, «no es una coincidencia» y ha sido interpretada como un acto de provocación simbólica que coincide con un día de luto y conmemoración para el país.

El Gobierno español, por su parte, ha defendido que la medida responde a razones humanitarias y de política internacional, y niega cualquier intención de ofender a Israel.

La decisión de Pedro Sánchez se produce mientras las delegaciones de Israel y Hamás han marcado en rojo esta semana en sus calendarios para reunirse en Egipto con el objetivo de poner fin a la guerra en Franja de Gaza. Ésta misma empezó tras la repuesta de Israel a la masacre de Hamás en el sur de Israel el pasado 7 de octubre de 2023. Murieron asesinadas más de 1.200 personas, entre mujeres, ancianos, niños y soldados. 252 personas fueron secuestradas. Estos días se negocia la liberación de los 48 rehenes que quedan. El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha destacado en diferentes ocasiones que cree que hay unos 28 muertos.

Comunicado de prensa de la Embajada de Israel en España: pic.twitter.com/TlXpFJA9CS — Israel en España 🇮🇱 (@IsraelinSpain) October 6, 2025

Pedro Sánchez ha utilizado desde semanas después de la masacre la causa palestina para elevar su perfil internacional. Desde noviembre de 2023, Pedro Sánchez ha atacado al gobierno del primer ministro Netanyahu, abriendo diferentes crisis con Israel. En noviembre desde 2024, Israel llamó a consultadas a la embajadora de Israel en España.