OKDIARIO desde el festival de la masacre del 7-O: «Sánchez utiliza Israel para no hablar de sus problemas»

Juan Caldés, coordinador europeo de la Asociación Judía Europea (EJA), ha reconocido este lunes 8 de septiembre a OKDIARIO desde uno de los lugares de la masacre de Hamás, el Festival Nova en Reim, que «le recomendaría [a Pedro Sánchez] encarecidamente que viniese aquí, utiliza Israel para no hablar de sus problemas». Los terroristas de Hamás aparecieron en la zona de este festival, cercana al kibutz Reim. Llegaron de la Franja de Gaza, que se encuentra a pocos kilómetros. Entonces, empezaron a asesinar o secuestrar a todos los que encontraban a su paso. Caldés ha explicado este lunes 8 de septiembre su reacción tras el anuncio de medidas de Sánchez contra Israel tras considerar un genocidio su respuesta tras la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023. Caldés se encuentra de visita en Tel Aviv en un recorrido por los horrores de este atentado terrorista. Juan Caldés es miembro de EIPA (Europe Israel Press Association), que organiza el viaje a Israel en el que se encuentra OKDIARIO.

Durante la entrevista en el lugar del Festival Nova en Reim se escuchan en la Franja de Gaza los bombardeos y la artillería de los enfrentamientos entre el Ejército de Israel y los terroristas de Hamás. Este territorio palestino está a pocos kilómetros. Como se puede ver en el vídeo, el lugar se ha convertido en un lugar de recuerdo de las víctimas de la masacre de Hamás. Sus familiares y amigos han colocado sus fotos con flores alrededor y otros recuerdos.

Caldés ha respondido a que Sánchez haya tachado de «genocidio» la operación de respuesta de Israel a los terroristas de Hamás tras la masacre del 7 de octubre: «Un genocidio es un intento deliberado de exterminio contra un grupo. Eso es lo que hace. Entonces, en Israel, si de verdad se quisiese cometer ese genocidio, no estaría en la guerra de hace dos años, que militarmente podría haber acabado con todo en menos de 24 horas. La guerra es terrible, pero estamos aquí por la masacre del 7 de octubre».

El coordinador europeo de la Asociación Judía Europea (EJA) ha destacado que «yo creo que [Pedro Sánchez utiliza Israel] para evitar hablar de los problemas nacionales de los intereses del país, de España, y segundo, de sus problemas personales, de todos los casos de corrupción que le están rodeando».

«Es una forma muy, entre comillas, inteligente para situarse con un perfil internacional, para estar en el panorama internacional y sentirse importante, y evitar toda la tormenta política que le va a venir el día de mañana a nivel nacional, de nivel personal», ha resaltado Caldés. Sin embargo, Pedro Sánchez ya no goza del prestigio internacional del que se le presumía al principio de legar a La Moncloa. En las últimas reuniones internacionales, los líderes de Estados Unidos y Europa y la OTAN han prescindido de Pedro Sánchez.

En este sentido, Juan Caldés ha recordado que los movimientos de Sánchez están orientados «a contentar a unos socios de Gobierno comunistas y abiertamente antisemitas, de Sumar también partidos independentistas que, como hemos visto ahora en la vuelta a España, en el caso de partidos como Bildu, que nos hemos dado detrás».

«Ahora con lo que acabamos de escuchar es un momento muy bueno para ver donde estamos realmente y lo cerca que estamos de la guerra en sí», ha destacado Juan Caldés en referencia al sonido de bombardeos y artillería. Durante la entrevista se escucha estallar una bomba tras un enfrentamiento entre los terroristas de Hamás y el Ejército de Israel en la Franja de Gaza. «Estamos a menos de tres o cuatro kilómetros de la Franja de Gaza», ha recordado desde uno de los lugares donde tuvo lugar la masacre de Hamás, el Festival Nova.