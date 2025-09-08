Israel se burla de Sánchez: «Si quiere el Estado palestino, que lo acoja en España que es muy grande»

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha contestado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la declaración del jefe del Ejecutivo español en la que ha lamentado no tener armas nucleares ante el «genocidio» israelí en Gaza. Como parte de la respuesta, Israel se burla de Sánchez diciéndole que «si quiere el Estado palestino», puede acogerlo en España, donde hay «enormes territorios».

Saar ha cuestionado «quién saldrá perdiendo» con la medida de embargo de armas y deja claro que Israel «no necesita a España». Asimismo, el ministro de Exteriores se reafirma en que «si tanto interés tienen» países como Francia o España «en el establecimiento del Estado palestino», tienen la oportunidad de «hacerlo en sus propios territorios».

«Si tanto interés tienen en hacerlo, pueden hacerlo en sus propios territorios. No pondremos a Israel ante el riesgo de unas fronteras indefendibles», ha añadido Saar en una rueda de prensa desde Budapest, este lunes, en la que se ha citado con su homólogo húngaro, Peter Szijjarto.

«A veces tengo la sensación cuando oigo sobre sus problemas internos que para ellos es más frente abordar nuestros problemas», ha añadido, en dirección, entre otros, al Gobierno de España, tras el anuncio de Pedro Sánchez de poner en funcionamiento de manera inmediata una batería de medidas contra Israel.

«No permitiremos que la Autoridad Palestina, con ayuda de países extranjeros, dicte o determine el status final de los territorios en disputa», ha explicado el ministro israelí. «Es una ilusión pensar que el futuro de Judea y Samaria cuna del pueblo judío, será determinado en París, Madrid o Bruselas», añade, dejando constancia de que «la Autoridad Palestina no merece un Estado».

Saar ha hecho hincapié en que el Gobierno de Israel «rechaza los intentos para que se acepte un Estado terrorista palestino en el corazón de esta pequeña tierra» y añade que «este Estado terrorista tendría como único objetivo el eliminar al Estado de Israel».

Israel señala a España

El ministro de Exteriores israelí ha incidido en las palabras de Pedro Sánchez en su comparecencia. «Es increíble el hecho de que los líderes españoles ignoren lo que hicieron durante la historia al pueblo judío», ha manifestado, además de denunciar lo que califica como «una de las mayores limpiezas étnicas en la historia», en referencia tanto a «la deportación de judíos de España en 1492», como a «la Inquisición y el cambio forzoso de religión».

Además, Saar ha señalado que Sánchez «está siendo exprimido por partidos muy extremistas, comunistas y otros, que una y otra vez le presionan para que dé pasos contra Israel», antes de advertir sobre el impacto de la decisión de España sobre un embargo de armas por ley a Israel para «detener el genocidio» en la Franja de Gaza.

«¿Quién creen que saldrá perdiendo con eso? No necesitamos a España para proteger la tierra de Israel. Probablemente tienen mucha más necesidad de las capacidades israelíes de lo que nosotros los necesitamos. Si quieren castigar a su país, es un asunto sobre el que los votantes españoles tendrán que tomar decisiones en el futuro», ha añadido.