Todo sobre Jorge Azcón: edad, dónde vive, su esposa, sus estudios, cargos y trayectoria profesional

Con las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero en el horizonte, el candidato del Partido Popular y actual presidente aragonés, Jorge Azcón, vuelve a presentarse para revalidar el cargo. Azcón afronta la cita electoral tras una larga trayectoria institucional que le ha llevado desde el Ayuntamiento de Zaragoza hasta el liderazgo del Ejecutivo autonómico.

Qué edad tiene Jorge Azcón

Jorge Azcón nació el 21 de noviembre de 1973 en Zaragoza. Por tanto, tiene 52 años. Pertenece a una generación de políticos que comenzó su carrera pública a finales de los años noventa, combinando formación universitaria y militancia política temprana.

Cuánto mide Jorge Azcón

A falta de una cifra oficial, se estima que la estatura de Jorge Azcón se sitúa en la media española, aproximadamente entre los 1,75 y 1,80 m. Esta valoración se desprende de su proporción física al compararlo con otros líderes políticos y ciudadanos en las numerosas fotografías de campaña, donde se aprecia una altura estándar dentro del panorama político actual.

Quién es la mujer de Jorge Azcón y qué edad tiene

Jorge Azcón está casado con Ana Belén Blasco, su esposa desde hace más de dos décadas. La pareja se conoció en la Universidad de Zaragoza, estudiando Derecho, y desde aquel flechazo en una fiesta de fin de carrera no se han separado.

Cuántos hijos tiene

Jorge Azcón es padre de dos hijos, llamados Belén y Jorge. Ambos hijos son fruto de su matrimonio de más de dos décadas.

De dónde es y dónde vive

Jorge Azcón nació en Zaragoza, ciudad en la que también reside en la actualidad. Su trayectoria personal, académica y política ha estado estrechamente ligada a la capital aragonesa, donde se formó, inició su carrera profesional y desarrolló buena parte de su actividad institucional, tanto en el ámbito municipal como autonómico.

Estudios, cargos y trayectoria profesional

Azcón ingresó joven en el Partido Popular y participó activamente en Nuevas Generaciones, organización juvenil del partido, donde ocupó cargos de responsabilidad a nivel provincial y autonómico. Esta etapa marcó su proyección interna dentro de la formación.

Fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, desempeñando diferentes responsabilidades tanto en el Gobierno municipal como en la oposición. Además, ejerció como portavoz del PP en el consistorio durante varios años, consolidándose como una de las figuras más visibles del partido en la ciudad.

En 2019, Jorge Azcón fue investido alcalde de Zaragoza, tras alcanzar un acuerdo de Gobierno que puso fin a décadas de alcaldías socialistas. Durante su mandato, centró su discurso en la gestión económica, el urbanismo y los servicios municipales.

En 2021 fue elegido presidente del Partido Popular de Aragón, convirtiéndose en el principal referente de la formación en la comunidad autónoma. Y, en 2023, tras las elecciones autonómicas de Aragón, Jorge Azcón fue investido Presidente del Gobierno de Aragón, cargo que ocupa en la actualidad. Desde esta posición lidera el Ejecutivo autonómico y representa a Aragón en los principales foros institucionales.