Azcón critica la «poca vergüenza» de Alegría al ir a Teruel: «El Parador debería provocarle sonrojo»

El líder del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha reprochado a Pilar Algería su «poca vergüenza» al hacer este domingo un mitin en Teruel. Después de la exclusiva de OKDIARIO sobre la fiesta del ex ministro Ábalos con señoritas en el Parador de la localidad, mismo en el que ella pasó la noche, Azcón sostiene que «debería provocarle sonrojo».

«Yo entiendo que hoy, si iban a Teruel, no iban a hablar del Parador de Teruel», ha señalado el popular Azcón en alusiones al mitin que, al mismo tiempo que los populares, han celebrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata del PSOE al Gobierno de Aragón, Pilar Algería, en la ciudad de Teruel.

«Lo entiendo porque tienen poca vergüenza», ha señalado el candidato del PP. Ello, en alusiones a la exclusiva desvelada por este medio en abril del año pasado en la que se hacía referencia a la fiesta que, en plena pandemia del COVID-29, celebró el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, junto a su entonces asesor, Koldo García, y un grupo de señoritas en el Parador de Teruel.

Una empresa hotelera de titularidad pública, dependiente del Gobierno de Sánchez, y donde también pernoctó la entonces delegada del Gobierno en Aragón, la socialista Pilar Alegría. E información, también desvelada en exclusiva por OKDIARIO.

Azcón, que ha recordado estos episodios, ha destacado que seguramente no hayan acudido a este enclave para dar explicaciones. Menos aún, ha señalado, después de lo que este lugar se ha llegar a convertir para el PSOE. A su juicio «tienen poca vergüenza» pero, el mero hecho de que este episodio siga presente «tiene que significar algún sonrojo». Si no para ellos, ha asegurado, «sí para sus votantes».