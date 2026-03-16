Entrada de película de la Guardia Civil en Ibiza: golpe a un clan magrebí que vendía cocaína y hachís

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 24 y 21 años, ambos de origen magrebí, como presuntos responsables de un punto de venta de droga muy activo, situado en dos viviendas de la localidad de Sant Antoni de Portmany, en la isla de Ibiza.

Según han informado fuentes de la Benemérita, la investigación se inició el pasado mes de febrero tras detectarse indicios de que en dos inmuebles de un mismo edificio de esta zona de la isla pitiusa podría estarse llevando a cabo la venta de sustancias estupefacientes. A partir de ese momento, los agentes comenzaron una investigación para comprobar la veracidad de estas sospechas y determinar la posible implicación de los ocupantes de las viviendas.

Las pesquisas culminaron el pasado sábado 14 de marzo, cuando los agentes realizaron dos registros simultáneos en los domicilios investigados. Las actuaciones se llevaron a cabo con la correspondiente autorización judicial y contaron con la participación de la unidad USECIC —los antidisturbios de la Guardia Civil—, encargada de asegurar el interior de las viviendas con el objetivo de evitar incidentes durante la intervención policial.

En el dispositivo también participaron agentes del grupo cinológico de la Guardia Civil, acompañados por sus perros especializados en la detección de sustancias estupefacientes. Durante los registros, los agentes intervinieron diversas cantidades de droga, dinero en efectivo y abundante material relacionado con la preparación y distribución de estas sustancias.

Además, se localizaron varios objetos de alto valor cuya procedencia está siendo investigada, ya que podrían estar vinculados con distintos ilícitos penales aún por determinar. Entre los efectos incautados destacan diez relojes de marcas de prestigio como Rolex y Cartier, cuya autenticidad está siendo actualmente verificada por los investigadores.

Asimismo, los agentes decomisaron cuatro teléfonos móviles de alta gama, tablets, ordenadores, herramientas, dinero en efectivo, básculas de precisión y numerosas dosis de cocaína y hachís que, según las primeras investigaciones, estaban preparadas para su venta.

Los dos detenidos han pasado este lunes a disposición de la autoridad judicial.