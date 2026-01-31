El PSOE se ha cansado de la prensa crítica y se ha inventado un medio propio para intentar sacar votos en Aragón en pleno descenso en las encuestas de su candidata, la ex ministra de Educación y Deportes Pilar Alegría. El nuevo periódico online, por ahora de tirada única, tiene ocho páginas y se llama Diario de Alegría.

El partido de Pedro Sánchez ha anunciado a través de su perfil en Aragón de la red social X, antes Twitter, que ya se puede leer este medio: «El periódico que te cuenta nuestro proyecto para devolver Aragón al lugar que merece». «No te quedes sin tu ejemplar», reza el mensaje de los socialistas.

El nuevo medio socialista se ha estrenado con una entrevista a la propia candidata socialista. La ex ministra de Educación y Deportes es el único nombre propio que aparece en el periódico, ya que no hay ninguna otra firma en ese nuevo medio que tiene como título su apellido.

Viviendas construidas por Azcon

A lo largo de la publicación, Alegría pone el foco en la sanidad pública y la vivienda. Este último tema resultó polémico después de que la candidata socialista sacara pecho de la gestión del Gobierno de Sánchez para construir viviendas en Aragón.

En concreto, hizo gala del uso de fondos europeos para rehabilitar inmuebles en una urbanización ubicada al norte de Zaragoza, en Balsas de Ebro Viejo. Sin embargo, desde el PP le han echado en cara que se arroje el mérito cuando fue Jorge Azcón, en su etapa como alcalde, quien los rehabilitó con dinero municipal.

Por otro lado, el medio creado por el PSOE detalla algunos de los puntos clave que Alegría ha querido destacar durante su campaña en las últimas semanas. Por un lado, asegura que «los inquilinos de viviendas públicas de Aragón no pagarán más de 500 euros de alquiler al mes». Y es que pretende topar los precios y frenar los pisos turísticos.

A su vez, subraya que «la gente que vive en los pueblos tendrá transporte gratis para ir al médico» si ella se convierte en presidenta de Aragón. A su vez, asegura que «se compromete a que no haya que esperar más de tres días para ser atendidos por el médico de cabecera».

‘Paguita’ cultural para comprar votos

El Diario de Alegría recoge otro de los anuncios que ha hecho este sábado, en una declaración ante los medios de comunicación en Zaragoza: un bono cultural y deportivo de 150 euros destinado a los jóvenes aragoneses.

«Este bono que quiero poner en marcha a partir del próximo 8 de febrero, si soy la próxima presidenta del Gobierno, va dirigido a atender esa necesidad, fundamentalmente pensando en nuestros jóvenes de 18 a 24 años para que puedan seguir haciendo deporte y seguir desarrollando esa actividad deportiva y un ocio saludable», ha explicado Alegría.

El bono cultural podría utilizarse, según la ex ministra, «en complemento con el propio bono cultural del Gobierno de España». Todo ello para que la cuota «no sea un obstáculo para que los jóvenes puedan practicar deporte, puedan tener un ocio saludable».

Alegría ha anunciado esta decisión ahora, pese a haber ocupado durante más de 4 años la cartera de Educación y Deportes, donde no puso en marcha este bono hasta que, ahora, lo ha lanzado en el marco de una campaña electoral en la que va por detrás en las encuestas.

El periódico se cierra con un decálogo de las medidas que ha utilizado como resumen de su programa electoral en Aragón desde que dejó la portavocía en el Gobierno a finales de 2025, que utilizó como trampolín para publicitar su candidatura.