Cambio inesperado en el calendario 2026 confirmado por el BOE: vuelve el festivo con el que nadie contaba y es oficial

El calendario laboral de 2026 traerá un nuevo festivo en la Comunidad Valenciana. El 24 de junio, día de San Juan, volverá a ser festivo autonómico no recuperable después de casi una década en la que se consideraba una jornada recuperable. Con esta decisión, San Juan recupera su lugar en el calendario laboral valenciano y se suma a otras fechas destacadas como el día de San José, reforzando así el peso de las celebraciones propias de la comunidad.

La noche del 23 al 24 de junio es una de las más especiales de todo el año por varias razones. Según la tradición cristiana, se conmemora el nacimiento de San Juan Bautista, considerado el profeta que anunció la llegada de Jesús. Según el Evangelio, su padre Zacarías mandó encender una hoguera para anunciar su nacimiento. Por otro lado, la noche de San Juan guarda relación con antiguas tradiciones vinculadas al solsticio de verano; en muchas culturas, se encendían hogueras para celebrar el día más largo del año y atraer buena fortuna para el ciclo que comienza.

El ‘nuevo’ festivo en el calendario 2026

El calendario laboral 2026 de la Comunidad Valenciana recupera un día festivo que podrán disfrutar todos los trabajadores y estudiantes de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, sin excepción. La Generalitat Valenciana ha confirmado que el 24 de junio, día de San Juan, será un festivo autonómico no recuperable.

A nivel nacional, el calendario laboral se compone de ocho festivos nacionales, cuatro festivos autonómicos y dos festivos locales. En 2026, los festivos nacionales son: 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor), 3 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (Día del Trabajador), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Navidad).

En la Comunidad Valenciana, se suman los siguientes festivos autonómicos: 19 de marzo (San José), 6 de abril (Lunes de Pascua), 24 de junio (San Juan) y 9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana). Finalmente, en cada municipio se añaden dos festivos locales que, en el caso de la ciudad de Valencia, son: 22 de enero (San Vicente Mártir) y 13 de abril (San Vicente Ferrer).

Día de San Juan

En 2017, el socialista Ximo Puig, aceptó la propuesta de Ciudadanos, equiparando la fiesta San Juan con el día de San José, la fiesta estrechamente vinculada a las Fallas de Valencia. Sin embargo, al ratificar la propuesta, el Gobierno valenciano se dio cuenta de que ya había alcanzado el cupo de los cuatro festivos de carácter autonómico.

Para «solucionarlo», decidió que el 24 de junio sería festivo autonómico pero tendría carácter recuperable; por lo tanto, aquellos trabajadores que decidieran tener ese día libre, podían hacerlo, pero luego tenían que recuperar las horas que habían perdido durante esa jornada. Esta medida se ha mantenido hasta 2025, pero en 2026, al haber varios festivos nacionales que caen en domingo, el calendario laboral establece que el 24 de junio será un festivo autonómico no recuperable.

El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores establece: «Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España.

Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso, objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo.

Las comunidades autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, podrán señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen a lunes. Asimismo, podrán hacer uso de la facultad de traslado a lunes prevista en el párrafo anterior.

Si alguna comunidad autónoma no pudiera establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales podrá, en el año que así ocurra, añadir una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce».

Días festivos en la Comunidad Valenciana

El primer día festivo en el calendario de lo que queda de 2026 es el jueves 19 de marzo, Día de San José. En abril se celebran dos fechas importantes de Semana Santa: viernes 3 de abril, Viernes Santo, y lunes 6 de abril, Lunes de Pascua. Después llega el viernes 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, seguido del miércoles 24 de junio, San Juan. En verano destaca el sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen. En otoño se celebran el viernes 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, y el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. Finalmente, en diciembre están el martes 8, Inmaculada Concepción, y el viernes 25, Navidad.