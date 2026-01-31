Pilar Alegría, candidata del PSOE en Aragón y ex ministra de Educación y Deporte, se lanza a la desesperada a conseguir votos en la campaña electoral antes de los comicios del próximo 8 de febrero en la región. La dirigente socialista ha prometido una paguita de 150 euros para que los jóvenes puedan gastarla en productos o servicios de cultura y deporte con el objetivo de conseguir el apoyo de ese electorado.

La candidata socialista ha anunciado este sábado, en una declaración ante los medios de comunicación en Zaragoza, una propuesta de un bono cultural y deportivo de 150 euros destinado a los jóvenes aragoneses.

«Este bono que quiero poner en marcha a partir del próximo 8 de febrero, si soy la próxima presidenta del Gobierno, va dirigido a atender esa necesidad, fundamentalmente pensando en nuestros jóvenes de 18 a 24 años para que puedan seguir haciendo deporte y seguir desarrollando esa actividad deportiva y un ocio saludable», ha explicado Alegría.

La ex ministra de Educación y Deporte ha asegurado que un tema que le «preocupa especialmente» es «la práctica deportiva en Aragón». La política del PSOE ha conversado con el Club Náutico de Zaragoza y el Club Helios para «conocer sus demandas, sus problemas y sus anhelos».

«Les he trasladado la necesidad y la importancia de que las personas puedan desarrollar y puedan realizar distintas actividades deportivas, no solamente, por supuesto, en la ciudad de Zaragoza, sino en cualquiera de los 731 municipios», ha subrayado la candidata socialista.

Además, puso el acento en que, «especialmente lo puedan practicar nuestros jóvenes». «Por eso una de las propuestas que les quiero trasladar, especialmente a los jóvenes de de Aragón, es que para que puedan realizar y puedan seguir realizando esa práctica deportiva, pondremos en marcha un nuevo bono, un nuevo bono joven que será un bono joven, cultural y también deportivo de 150 €», ha anunciado Alegría, para añadir que, a través de este bono, «puedan realizar deporte, que además lo puedan hacer en cualquier punta y en cualquier lugar de nuestra comunidad autónoma».

Entre otras cosas, como ha anunciado Alegría, si se pusiera en macha este bono, los jóvenes «podrán asumir desde el gasto de la cuota del gimnasio, la cuota de los clubes deportivos o por supuesto, también asumir las licencias federativas».

El bono cultural podría utilizarse, según la ex ministra, «en complemento con el propio bono cultural del Gobierno de España». Todo ello para que la cuota «no sea un obstáculo para que los jóvenes puedan practicar deporte, puedan tener un ocio saludable».

Alegría ha anunciado esta decisión ahora, pese a haber ocupado durante más de 4 años la cartera de Educación y Deportes, donde no puso en marcha este bono hasta que, ahora, lo ha lanzado en el marco de una campaña electoral en la que va por detrás en las encuestas.

Desastrosa gestión educativa

Alegría también «decepcionó» a la otra pata de su cartera, la comunidad educativa: «No llega al aprobado». La secretaria general de la Federación Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), Teresa Esperabé, indicó que dejó su cartera «dejando mucho sin hacer».

«Parecía y se había anunciado que llegaría la legislatura del profesorado, pero se va sin que eso haya pasado», espetó Esperabé. Cocretamente, la representante de CCOO lamentó que no se llegase a «concluir el anteproyecto de ley» y que se marchase «dejando una lentísima negociación del estatuto docente». «Ha habido poca interacción con la comunidad educativa y que se ha centrado en la portavocía del Gobierno», subrayó.

Por su parte, la responsable de educación de UGT, Beatriz García, aseguró que tenían «muchas expectativas con ella», pero que no han «logrado avanzar». «No hemos logrado apenas avanzar en la negociación hacia el futuro estatuto docente o hacia una mejora de las condiciones reales del profesorado», lamentó para añadir: «Nos sentimos decepcionados porque esperábamos que en este final de legislatura hubiera un pequeño impulso».