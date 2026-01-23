Pilar Alegría se cree Obama: transforma su imagen en la campaña en Aragón y oculta el logo del PSOE

Pilar Alegría, ex ministra y portavoz del Gobierno socialista, ha optado por esconder todo lo posible la simbología del PSOE en las últimas fechas en relación con su candidatura a la presidencia de Aragón, a la que se presenta en representación de la formación socialista. Con los sondeos en su contra de cara a la elecciones autonómicas, Alegría ha transformado su imagen en las redes sociales y se ha desvinculado de la marca de su partido, señalado por la corrupción y por la gestión de crisis como la del apagón, la migratoria o la ferroviaria, mientras sube fotos al más puro estilo del icónico retrato de Barack Obama en 2008, buscando un milagro para evitar un fracaso electoral.

Desde que hace cuatro días, en las horas posteriores al trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), posara junto a los miembros del PSOE de Aragón en un minuto de silencio en memoria de las víctimas, Pilar Alegría no ha vuelto a hacer mención a su partido en ninguna de sus publicaciones en las redes sociales X e Instagram, en las que ha narrado su día a día desde que Jorge Azcón anunciara la convocatoria de elecciones.

Especialmente sorprendente resultan dos de las últimas publicaciones de Alegría, correspondientes a este viernes, en las que aparece en sendos carteles sin que en ninguno de ellos haya rastro del logo del PSOE ni de ninguna otra simbología, más allá del color rojo con el que se distingue el partido liderado a nivel nacional por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Arrancamos una campaña electoral muy especial y cuento contigo para defender lo que importa y construir juntos esta tierra. Con diálogo, acuerdos y cercanía. En este arranque quiero compartir con vosotros una imagen diferente. ❤️ Vamos a por todas.#PorAragón #PorTusDerechos pic.twitter.com/rRwIDkWNUw — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) January 22, 2026

«Arrancamos una campaña electoral muy especial y cuento contigo para defender lo que importa y construir juntos esta tierra. Con diálogo, acuerdos y cercanía», ha compartido Alegría en las últimas horas, reconociendo que quiere «compartir» con sus seguidores «una imagen diferente». El montaje muestra a Alegría de frente y bañada en tres colores, uno de ellos el rojo PSOE, pero también el amarillo y el rosa. Además, aparece el eslogan de campaña, «Por Aragón», y el nombre de la candidata.

En la instantánea no hay rastro de emblemas del partido socialista pero sí ese color rosa, en el que parece querer reconciliarse con el público feminista, a pesar de la amistad, demostrada con documentos gráficos, que le une al también socialista Paco Salazar, denunciado por acoso sexual, y de su presencia en el Parador de Teruel la noche de la juerga de José Luis Ábalos y Koldo García con prostitutas de la que informó en exclusiva OKDIARIO.

¡Buenos días! No te pierdas nada de esta campaña y suscríbete a nuestros canales. #PorAragón ❤️ pic.twitter.com/xhu378nfLA — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) January 23, 2026

Tampoco vemos mención en otra imagen que ha subido a continuación, con las cuentas en las redes sociales en las que se puede seguir a la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón. «¡Buenos días! No te pierdas nada de esta campaña y suscríbete a nuestros canales», ha compartido Pilar Alegría, siempre con cuentas suyas y en ningún caso con una de la formación.

Después de subir otra publicación, sin mención al PSOE, sobre el reencuentro en campaña con sus profesores en la Universidad de Teruel, Alegría sí ha enseñado discretamente el logo del PSOE, de fondo, a través de un cartel, en otra galería de imágenes compartida junto al siguiente mensaje. «Vamos a hacerlo posible».

El mote de Pilar Alegría

OKDIARIO ha podido conocer de primera mano, después de visitar el pueblo de la candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, y ha descubierto que a su familia se le conoce en La Zaida como «la falangista».

En Aragón cada familia tiene un apodo en su pueblo. La ex ministra de Educación que declaró la guerra a la historia de España desde su cartera implantando la Ley de Memoria Democrática, y cuyo líder Pedro Sánchez exhumó la tumba de José Antonio Primo de Rivera por la «dignificación de la memoria», omitió sus orígenes familiares en la imagen «humilde» que proyectó tanto en la presentación de su candidatura como en el vídeo donde posaba junto con su madre en la casa de su pueblo.

Parece una vez más ironía del destino, pero, según ha podido saber este periódico, el apodo de Alegría en La Zaida proviene de la afinidad de la familia con la ideología del hijo del fallecido dictador Miguel Primo de Rivera.