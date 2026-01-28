Pilar Alegría, de familia falangista, se hizo con un piso protegido a los 5 años de afiliarse al PSOE

La candidata socialista a la Presidencia de Aragón en las elecciones del próximo 8 de febrero, Pilar Alegría, se hizo con un piso protegido a los cinco años aproximadamente de afiliarse al PSOE, pese a la ideología de su familia, conocida en su pueblo de La Zaida como «los falangistas», según ha revelado OKDIARIO a partir de testimonios de los vecinos.

En concreto, según ha podido saber este periódico a partir de información obrante en el Registro de la Propiedad, Alegría adquirió en el año 2005 –fecha de escritura de compra del piso– un inmueble con la calificación de «vivienda protegida» en la ciudad de Zaragoza.

La fecha de construcción de este piso es de 2005, tal y como refleja la información de la Dirección General del Catastro. No obstante, el inmueble fue vinculado a una hipoteca suscrita ya en el año 2002, abarcando, por tanto, el periodo de construcción de dicha vivienda. Esta hipoteca fue firmada por un importe de 48.784,50 euros de principal y para «un plazo de 20 años desde la fecha de subrogación».

En cualquier caso, desde el año 2000, es decir, antes de la fecha de constitución de esta hipoteca, Alegría ya estaba enrolada en el PSOE. Fue el ejercicio del cambio de milenio el de su afiliación al Partido Socialista, según información pública del partido. Además, desde 1998 militaba en UGT, el sindicato hermano.

Según normativa del Gobierno de Aragón (1999-2011) que presidía entonces el socialista Marcelino Iglesias, al tratarse de «vivienda edificada sobre suelo enajenado por el I.S.V.A.», esto es, el Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón dependiente del Ejecutivo regional, quedó sujeta a los «derechos de adquisición preferentes en favor de las administraciones públicas, por el plazo y con los efectos legales correspondientes», reza en la documentación registral.

Esta vivienda de Alegría tiene una superficie útil de 77,53 metros cuadrados, llevando como anejos en su construcción una plaza de aparcamiento de 25 m2 y un cuarto trastero de ocho.

Este inmueble es uno de los dos de su propiedad al cien por cien que incluyó en su declaración de bienes y rentas tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Alegría, que se convirtió entonces en diputada en el Congreso de los Diputados, reflejó esta vivienda situada en Zaragoza con «fecha de adquisición» en 2005.

Además, Alegría declara otra vivienda comprada en esta misma provincia en 2015 y un tercer inmueble heredado, en este caso, en Castellón, del que posee un tercio. Esta última propiedad se encuentra en Benicasim y la comparte con su familia.

«De precio básico»

Estos pisos suelen ser adquiridos a un precio inferior al del mercado libre. De hecho, la legislación autonómica a la que se acogieron establecía que para estas «viviendas protegidas de Aragón de precio básico», el precio de venta máximo por metro cuadrado útil no excedería de «1,28 veces el precio básico a nivel nacional».

Además, esta normativa fijaba una serie de requisitos, como «que los adquirentes, adjudicatarios, promotores para uso propio o arrendatarios de las viviendas, tengan ingresos familiares ponderados que no excedan de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional».

En el año 2000, Pilar Alegría se afilió al PSOE tras hacer la diplomatura de Magisterio en la Universidad de Zaragoza. Y en 2007, con 30 años, era ya jefa de gabinete de Eva Almunia, consejera de Educación del Gobierno de Aragón (2003-2008). Un ascenso fulgurante.

En 2008 salió diputada por Zaragoza en el Congreso hasta 2015, y ese año fue nombrada consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, cargo que ostentó hasta 2019.

Al año siguiente fue designada delegada del Ejecutivo central en esta comunidad. Y en 2021, Pedro Sánchez la nombró ministra de Educación y Formación Profesional, asumiendo la competencia de Deportes y la portavocía del Gobierno en 2023. Hasta que cesó el pasado diciembre para aspirar a la Presidencia de Aragón en estas elecciones autonómicas del 8F.

Terrenos de regadío

Asimismo, OKDIARIO publicó este martes que Pilar Alegría ocultó en su última declaración de bienes en el Congreso de los Diputados ser dueña de parte de 2,4 hectáreas de regadío en La Zaida (Zaragoza), junto a su familia de pasado falangista, según datos oficiales provenientes también del Registro de la Propiedad. La candidata socialista, nacida en 1977 y natural de este municipio, posee estos terrenos en herencia desde 2011, indica el citado Registro.