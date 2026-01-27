Azcón acusa a Alegría de ser la enviada de Sánchez para que se siga «humillando» ante el independentismo

El popular Jorge Azcón ha acusado a Pilar Alegría de ser la enviada del presidente Sánchez para decir «sí» a la humillación del Gobierno al independentismo catalán. Durante el cara a cara mantenido en la noche de este lunes entre los candidatos del PP y del PSOE a la Presidencia de Aragón, Azcón ha reprendido a su rival socialista por rendirse ante un modelo de financiación que merma el crecimiento de su región.

El nuevo modelo de financiación autonómica sellado por el presidente Pedro Sánchez y sus socios independentistas de ERC ha abierto una nueva brecha entre los dos únicos partidos que pueden disputarse el primer despacho del Pignatelli, sede del Ejecutivo de Aragón.

Para Azcón, se tarta de un sistema «injusto», hecho a cambio de mantener al líder socialista unos meses más en La Moncloa. Para Alegría, es por contra un modelo «justo» que daría a los aragoneses 630 millones de euros para mantener los servicios públicos en la región.

En un tenso enfrentamiento, el líder del PP ha acusado a su rival en el PSOE de estar «inhabilitada» para hablar de financiación. Y ha puesto como ejemplo de ello que, cuando tuvo que defender el sistema en la provincia de Teruel, «la comparó con las de los independentistas catalanes». Ciudadanos para los que espera gobernar y a los que asegura «aún no ha pedido perdón».

«Yo voy a seguir defendiendo con esta vehemencia a la comunidad autónoma de Aragón y, por supuesto, seguiré diciendo «no» a todo lo que sea injusto para esta comunidad autónoma», ha señalado. Por contra, según Azcón, su rival del PSOE «seguirá diciendo «sí», porque para eso le ha mandado Sánchez a Aragón, para que diga «sí», para que se siga humillando ante los independentistas catalanes».

Alegría, que ha hecho uso de al deixis en reiteradas ocasiones para centrarse en la cantidad millonaria que recibiría Aragón gracias al nuevo modelo de financiación, no ha podido esquivar las críticas del candidato popular a la reelección. Es más, en un intento por desdecirse de las palabras de Azcón, ha acusado a los de Feijóo de «quedarse sin tinta» para exponer su modelo de financiación.

Azcón le ha reprochado que defienda un sistema que dejaría a la comunidad aragonesa «como la peor de las comunidades autónomas en España». «Yo tengo que defender Aragón», cuando, por contra, ha reprochado que ella «se pliega y se arrodilla ante los independentistas catalanes».

«Tenga la seguridad de que no solo yo, los aragoneses, no vamos a permitir lo que ustedes están queriendo hacer con este país», ha asegurado Azcón. «La financiación es injusta para los servicios públicos de Aragón, pero es injusta para España. Porque ustedes están dispuestos a lo que haga falta por seguir estando en la Moncloa, renunciando a todo lo que han dicho defender», le ha reprochado.