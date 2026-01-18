Diez millones de euros más para la radiotelevisión pública catalana, 13 más para reforzar la imposición del catalán, pero 62 millones menos para fomentar el empleo en el tejido productivo de la región. Son las contundentes cifras que evidencian cómo, cuánto y en qué prioriza el gasto la Generalitat presidida por el socialista Salvador Illa –que debe el cargo a ERC–, y que ponen de manifiesto la creciente inclinación hacia las políticas nacionalistas por parte del jefe del Ejecutivo catalán y amigo personal de Pedro Sánchez.

Illa se convirtió en presidente de la Generalitat en el verano de 2024. Por tanto, 2025 ha sido, en sentido estricto, el primer año en el que el socialista ha marcado plenamente el rumbo del gasto público de la Administración catalana. Y las cifras oficiales que deja ese 2025, recopiladas por OKDIARIO, son reveladoras. Ello a la par que Sánchez secunda las tesis de Illa y de su deudo Oriol Junqueras, líder de ERC inhabilitado por malversación y excarcelado por Sánchez cuando indultó a los cabecillas del procés condenados por sedición.

Junqueras, con el concurso activo de Illa, ha pactado ahora con Sánchez la llamada «financiación singular» para Cataluña: 4.700 millones más al año para Cataluña con cargo al presupuesto del Estado. El independentismo catalán de ERC, al que Illa está abrazado políticamente, da una vuelta de tuerca más al clásico Espanya ens roba (España nos roba) para exprimir más al Estado en detrimento del resto de autonomías.

Mientras tanto, la contabilidad oficial de la Generalitat deja claras cuáles son las prioridades a la hora de gastar la financiación privilegiada que le regala Pedro Sánchez –la que le viene concediendo por diversas vías desde hace años y la que le ha prometido ahora con esa inyección adicional de 4.700 millones más al año para que el Gobierno catalán se los gaste a su libre albedrío–.

Los últimos datos oficiales disponibles, certificados por la propia Generalitat, alcanzan hasta el 30 de noviembre pasado. A falta de contabilizar el mes de diciembre, las cuentas son elocuentes. El año pasado, la Generalitat del presidente Illa asociado a ERC se gastó en fomentar el empleo en Cataluña un 9% menos que en 2024, pero dedicó a la «política lingüística», a la imposición del catalán, del orden de un 30% más –exactamente un 28,6% más hasta el 30 de noviembre–.

El fomento del empleo, relegado

De los 968,7 millones de euros consignados en el presupuesto para fomentar el empleo en Cataluña en 2025, hasta el 30 de noviembre Illa había dejado sin ejecutar la tercera parte. A falta de un mes para cerrar el año, la Generalitat tenía en los cajones 315 millones de todos los que se había comprometido a inyectar en el tejido empresarial catalán para ayudarle a crear empleo.

Nada que ver con lo ocurrido en otras partidas presupuestarias estrechísimamente ligadas a hacer proselitismo independentista, políticas identitarias al servicio del nacionalismo catalán. Dos de esas partidas destacan especialmente: el fomento del catalán –la lengua como ariete para inculcar sentimiento de patria– y el gasto en la TV3 controlada por la Generalitat y a su servicio propagandístico.

Frente a ese recorte del 9% en el gasto público para fomentar el empleo, la Generalitat de Illa se gastó el año pasado unos 10 millones de euros más en su radiotelevisión autonómica desde la que, desde hace décadas, el nacionalismo catalán pontifica al gusto del nacionalismo tornado desde hace años en independentismo desafiante.

El gasto de la TV3, engordado

El año pasado, Illa engordó generosamente el presupuesto para «medios de comunicación social», el que nutre a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales: TV3, su radio autonómica y la también pública Agencia Catalana de Noticias. Illa sigue gobernando con presupuestos prorrogados. Atendiendo a esas cuentas, el presupuesto inicial para «medios de comunicación social» era de 295,6 millones para 2025. La Generalitat, sin embargo, lo engordó mediante modificaciones presupuestarias hasta los 365,1 millones.

Hasta el 30 de noviembre pasado –último dato contable oficial conocido–, llevaba gastados 321,3 millones, ocho más que en 2024. Y eso sin contar el gasto acumulado en diciembre, que aún no se ha hecho público desde la Generalitat.