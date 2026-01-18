El PP presenta un modelo de financiación de 19 medidas contra el acuerdo sellado entre Sánchez y ERC
Proponen un sistema basado en la lealtad institucional y la igualdad entre los españoles
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sellado este domingo junto a sus barones autonómicos la denominada Declaración de Aragón. Un documento, al que se han sumado también los presidentes territoriales del partido, con el que se sientan las bases de un modelo de financiación frente al sellado entre el Gobierno con ERC. En concreto, 19 medidas que basan el sistema en la lealtad institucional y la igualdad entre los españoles.
«España necesita un nuevo modelo de financiación autonómica, que debe nacer de un principio fundamental e irrenunciable: los recursos de todos los españoles se reparten entre todos los españoles», reza en su encabezado el documento de siete páginas rubricado por los populares.
En definitiva, un modelo de financiación autonómica con la marca del PP y que ha presentado por el líder del partido, con el que de manera unánime inciden en la quiebra del principio de igualdad entre todos los españoles y que carga, en primer orden, contra los beneficios económicos que reportaría el Estado a Cataluña por encima del resto de autonomías.
Estos son los puntos de la Declaración de Zaragoza sellada entre Feijóo y los líderes territoriales del PP:
- Proporcionar suficiencia, estabilidad, equidad, responsabilidad, igualdad y seguridad jurídica
- Rechazo a la bilateralidad y defensa del proyecto común
- El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el foro donde, por lealtad institucional, debe abordarse cualquier modelo de financiación de forma multilateral entre todas las comunidades.
- Igualdad entre los españoles como principio irrenunciable del sistema
- Necesidad de reformar el sistema en base a criterios técnicos y comunes
- Defender la solidaridad y rechazar los privilegios entre comunidades
- Rechazo a cargar sobre los ciudadanos el coste a las cesiones del separatismo y del independentismo
- Defender la autonomía fiscal de cada comunidad autónoma
- Crear un Fondo Transitorio contra la infrafinanciación y un fondo complementario
- Definir con precisión las competencias del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos
- Diferencias entre infrafinanciación y gasto
- El nuevo sistema de financiación debe tener en cuenta factores como la demografía, la despoblación, el envejecimiento, la insularidad o la superficie territorial
- Reforzar y simplificar los fondos existentes
- Defender la «caja común» y el sistema tributario del Estado
- Imprimir la voluntad de acuerdo entre las autonomías
- Rechazar la utilización de Cataluña como «argumento político»
- El Gobierno no puede anteponer su permanencia en el poder al interés general
- Hacer un llamamiento a la unidad institucional