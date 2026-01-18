El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sellado este domingo junto a sus barones autonómicos la denominada Declaración de Aragón. Un documento, al que se han sumado también los presidentes territoriales del partido, con el que se sientan las bases de un modelo de financiación frente al sellado entre el Gobierno con ERC. En concreto, 19 medidas que basan el sistema en la lealtad institucional y la igualdad entre los españoles.

«España necesita un nuevo modelo de financiación autonómica, que debe nacer de un principio fundamental e irrenunciable: los recursos de todos los españoles se reparten entre todos los españoles», reza en su encabezado el documento de siete páginas rubricado por los populares.

En definitiva, un modelo de financiación autonómica con la marca del PP y que ha presentado por el líder del partido, con el que de manera unánime inciden en la quiebra del principio de igualdad entre todos los españoles y que carga, en primer orden, contra los beneficios económicos que reportaría el Estado a Cataluña por encima del resto de autonomías.

Estos son los puntos de la Declaración de Zaragoza sellada entre Feijóo y los líderes territoriales del PP: