ADEMA gradúa su primera promoción del Grado en Bellas Artes

La primera promoción universitaria de Bellas Artes de ADEMA ya ha hecho historia en Baleares. Los 20 estudiantes que integran esta generación pionera se han graduado esta tarde en Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, en un acto que ha reunido a más de 250 personas, entre autoridades académicas e institucionales, representantes del ámbito de las Bellas Artes, profesorado y familias.

Durante el acto también se hizo entrega de los premios que reconocen la excelencia académica, la investigación artística y el compromiso cultural y social de los nuevos graduados y graduadas en Bellas Artes.

El Premio Ayuntamiento de Palma al mejor expediente académico y a la excelencia en producción e investigación artística, entregado por la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, fue concedido a Rebeca Morey Pérez.

Asimismo, la Fundación Barceló otorgó el Premio a la investigación artística y realidad social a Paula Muntaner Pérez, y el Premio a la identidad cultural y contemporaneidad a Margalida Serra Celià, ambos entregados por el director general de la Fundación Barceló, José María Navarro.

Estos reconocimientos pusieron en valor el talento, el esfuerzo y las horas de dedicación de una promoción que culmina su etapa universitaria con una destacada proyección artística.

La promoción ha desarrollado durante cuatro años un recorrido académico vinculado a la creación artística, la docencia universitaria, la investigación y la internacionalización. Su trabajo se ha articulado a través de proyectos expositivos, procesos de producción de obra, contacto con artistas, docentes, comisarios e instituciones culturales, así como experiencias de intercambio con universidades y escuelas de arte nacionales e internacionales.

Todo ello ha consolidado una formación orientada a la profesionalización, al pensamiento crítico y a la construcción de una mirada artística propia.

El acto contó con la intervención del presidente de ADEMA, Diego González; el director general de Universidades, Sebastián Massanet; el director académico de ADEMA-UIB, el doctor Joan de Pedro; la jefa de Estudios del Grado, la

doctora Amparo Sard, y una representante del alumnado graduado, Rebeca

Morey.

La ceremonia se ha celebrado en Es Baluard Museu d’Art Contemporani, en el mismo espacio que acogió en su día la apertura del primer curso académico de Bellas Artes en Baleares, cerrando así una etapa fundacional para el grado y para la formación artística universitaria en las islas.

Durante su intervención, el presidente de ADEMA, Diego González, ha destacado el carácter histórico de esta promoción y ha agradecido al alumnado haber confiado en este proyecto. Asimismo, ha recordado que estos estudiantes “han dado vida a las aulas, los talleres y los espacios de creación de ADEMA, aportando creatividad, sensibilidad, pensamiento crítico e ilusión”.

González ha dado las gracias a las Administraciones, entidades colaboradoras y universidades nacionales e internacionales que han apoyado desde el principio el grado universitario y ha puesto en valor el papel del profesorado al señalar que «enseñar arte no consiste únicamente en transmitir conocimientos técnicos, sino en acompañar procesos creativos, despertar miradas, estimular preguntas y ayudar a cada estudiante a encontrar su propia voz».

Por otro lado, el presidente de ADEMA ha animado a los nuevos graduados a afrontar el futuro con creatividad, valentía y libertad, y ha defendido la vigencia del arte en una sociedad marcada por cambios rápidos, incertidumbres ydesafíos culturales.

Por su parte, el director general de Universidades, Sebastián Massanet, aprovechó su intervención para reafirmar el compromiso firme del Govern con las enseñanzas artísticas y con la dignificación de disciplinas como el arte, el diseño, la música o el teatro, tradicionalmente relegadas a un segundo plano en el ámbito académico. En este sentido, defendió la necesidad de revertir esa percepción y situar los Estudios Artísticos Superiores en el lugar de excelencia, prestigio y reconocimiento académico que les corresponde.

Durante su intervención, el director académico UIB-ADEMA, el doctor Joan de Pedro, ha enfatizado el carácter histórico de esta primera promoción, a la que definió como pionera en la construcción de una identidad académica y artística propia. Ha subrayado el rigor universitario del proyecto, el acompañamiento de la Universitat de les Illes Balears y la vocación internacional del Grado en Bellas Artes, que ha permitido al alumnado participar en experiencias expositivas, académicas y culturales dentro y fuera de España.

El papel del arte

Asimismo, ha reivindicado el papel imprescindible del arte en la sociedad contemporánea, como una herramienta capaz de interpretar, cuestionar y transformar el mundo.

Por su parte, la jefa de estudios del Grado en Bellas Artes, Amparo Sard, puso el acento en la dimensión humana y artística de esta primera promoción, haciendo hincapié en la profunda evolución vivida por el alumnado durante cuatro años de aprendizaje, crecimiento y experiencias compartidas.

En un intervención especialmente emotiva, Sard ha puesto el acento en el cambio de mirada de los graduados y graduadas, su transformación como artistas y como personas, y el valor de haber formado parte del inicio de un proyecto académico que hoy confirma su sentido. También agradeció la confianza, el esfuerzo y la energía de los estudiantes, así como la dedicación del equipo de ADEMA, del profesorado y del presidente de ADEMA, Diego González, cuyo impulso ha sido clave para hacer realidad y consolidar el futuro de las Bellas Artes en la institución.

La voz del alumnado estuvo representada por una graduada de la primera promoción, que ha recordado el inicio del grado como una experiencia compartida de crecimiento entre estudiantes, docentes y la propia institución.

La alumna ha agradecido al profesorado su pasión, dedicación y vocación, así como la capacidad de transmitir no solo conocimientos y experiencia, sino también una forma crítica, honesta y consciente de entender la creación artística.

En su discurso, la representante del alumnado ha incidido en que la clave del paso de esta primera promoción por ADEMA ha sido la posibilidad de crecer más allá del aula. Las exposiciones, los montajes, los eventos, los viajes y los proyectos reales han permitido a los estudiantes iniciar un proceso de profesionalización desde la experiencia directa, aprendiendo a crear, organizar, comunicar y defender propuestas artísticas en contextos reales.

La ceremonia incorporó, además, dos propuestas vinculadas a la investigación artística performativa, Birthland, de la artista y docente de ADEMA Concha Vidal acompañada por Anne Florio y Victoria Bush; y Art Now, de Verónica

Ruth Frías de la Cuesta.

También, en el acto se escuchó La Balanguera, himno. de Mallorca, en un momento especialmente significativo al coincidir con el centenario del estreno de la versión musicada del poema de Joan Alcover.

El recorrido de esta primera promoción se ha articulado en torno a algunos de los grandes valores de ADEMA Bellas Artes: el aprendizaje basado en proyectos, la creación como proceso de investigación, la relación constante con instituciones culturales, la internacionalización, la profesionalización temprana la construcción de una mirada crítica.

A lo largo de estos cuatro años, el alumnado ha trabajado en proyectos que han integrado investigación, producción, análisis, toma de decisiones, resolución técnica y presentación pública de la obra. Durante su formación, los estudiantes han mantenido contacto con artistas, docentes, investigadores, comisarios, galeristas, gestores culturales e instituciones nacionales e internacionales.

Esta relación directa con el sector ha contribuido a que el alumnado entienda las Bellas Artes no solo como una práctica creativa, sino también como una disciplina vinculada a la investigación, la comunicación, la exposición pública y la construcción de una trayectoria profesional.

La internacionalización ha sido otro de los pilares del proyecto formativo. A través de las distintas ediciones de la International Art Week, ADEMA ha impulsado conferencias, talleres, clases magistrales, mesas redondas, exposiciones, performances y proyectos colaborativos con artistas, docentes, investigadores y comisarios procedentes de universidades y escuelas de arte de referencia.

Entre las instituciones vinculadas a este recorrido figuran University of the Arts London, Chelsea College of Arts, Columbia College Chicago, Leeds Arts University, École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, Princeton University, IUAV Università Iuav di Venezia, Accademia di Belle Arti di Macerata, Accademia di Brera Milano, Royal Danish Academy, Aarhus School of Architecture, Universidad del País Vasco, la Universidad La Laguna,Universidad de Málaga, entre otras.

Uno de los principales hitos de esta apertura internacional fue la University Art Biennial Art Week 2025, que reunió en Mallorca a 21 universidades de Bellas Artes de todo el mundo y a 300 artistas, estudiantes emergentes e investigadores. Esta iniciativa situó al alumnado de ADEMA en contacto directo con otras metodologías, lenguajes y formas de entender la creación contemporánea.

El circuito expositivo ha sido igualmente determinante en la formación de esta primera promoción. El alumnado ha participado en proyectos desarrollados en espacios nacionales e internacionales, como en la Feria Estampa de Madrid, en la Cookhouse Gallery de University of the Arts London, en la Galeria A+ de la University of Gdańsk (Polonia), o en el Palazzo Bembo de la mano de European Cultural Centre 2026, en el marco de la Bienal de Venecia, así como en espacios locales como la Fundación Barceló, La Misericòrdia o el Museo del Calzado y de la Industria de Inca.

El claustro especializado ha sido otro de los elementos centrales del grado. La primera promoción ha estado acompañada por profesionales vinculados a la creación artística, la docencia universitaria, la investigación, la gestión cultural, el comisariado y la producción contemporánea, entre ellos, Amparo Sard, Joan Costa, Tomás Pizá, Concha Vidal, Jaume Reus, Tom Price, Mónica Galván, junto a otros docentes y colaboradores.

La ceremonia concluyó con un reconocimiento a los 20 integrantes de la primera promoción universitaria de Bellas Artes de las Illes Balears: Laura Bibiloni, Alba Bover, Daniela Cabezuelo, Paula Cheillada, Elena Covas, Anna Croce, Mar Font, Yaiza García, Óscar González, Andrea Molina, Rebeca Morey, Paula Muntaner, Doris Obermayr, Celia Palacios, Aina Parpal, Martina Pinosa, Valvanuz Ruiz, Margalida Serrà, Ana Maria Stoyanova y Javier Yin. La representante del alumnado tuvo también un recuerdo para el compañero Bernat Seguí.