ADEMA reúne en su campus del Coll d’en Rabassa a universidades de Europa y Estados Unidos

ADEMA ha inaugurado esta tarde la VIII International Dental Week, Semana Internacional de Docencia e Investigación en Odontología, un encuentro académico y científico que convertirá Palma en un punto de referencia para analizar los avances que están transformando la salud bucodental.

Durante cinco jornadas, ADEMA reunirá a expertos, investigadores, docentes, profesionales y estudiantes procedentes de universidades y entidades académicas de diferentes lugares de Europa y Estados Unidos, además de instituciones nacionales de reconocido prestigio, según ha informado la institución en un comunicado.

La cita abordará algunos de los temas de máxima actualidad en el sector odontológico, como la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, la simulación háptica en la formación clínica, la ecografía oral y perilabial, la tomografía computarizada de haz cónico —conocida como CBCT—, el láser de diodos, la adhesión dental, la implantología, la microendodoncia quirúrgica y la prevención de enfermedades orales.

En el marco de la inauguración oficial de la VIII International Dental Week, el director general de ADEMA, Carlos López, ha destacado que la celebración de este encuentro «refuerza nuestro compromiso con la innovación, la investigación y la internacionalización, con el objetivo de acercar a nuestro alumnado y a nuestro equipo docente las últimas tendencias en el campo de la Odontología».

López ha subrayado que «la presencia de ponentes nacionales e internacionales en Palma permite consolidar un espacio de intercambio académico y profesional de primer nivel, orientado a mejorar la formación, la investigación, los tratamientos y las herramientas de los futuros profesionales de la salud bucodental». En este sentido, ha añadido que «organizar esta nueva edición supone un nuevo desafío para la institución, pero también una oportunidad para seguir elevando la calidad académica e investigadora de ADEMA».

También durante la inauguración, el vicedecano de ADEMA, Pere Riutord, ha señalado que la Semana Internacional Dental reunirá en el campus del Coll d’en Rabassa a destacados expertos internacionales y nacionales en el campo de la odontología, con el propósito de fomentar el intercambio de conocimiento, la formación especializada y la práctica profesional basada en la ética y la evidencia científica.

«La Odontología Digital 360º es el eje central de esta edición como una práctica clínica cada vez más conectada, predictiva y mínimamente invasiva, donde los datos clínicos, la simulación virtual, la realidad aumentada y las herramientas hápticas mejorarán tanto la experiencia del profesional como la del paciente. Este cambio supone también un desafío formativo, ético y tecnológico, ya que exige adaptación continua, inversión y una visión multidisciplinar de la salud oral», ha afirmado Pere Riutord.

La VIII International Dental Week contará con la participación de profesionales vinculados a instituciones como la University of Pennsylvania, el Academic Centre for Dentistry Amsterdam, la University of Georgia, la Medical University of Lublin, la Universidad de Oslo, la Universidad de Turín, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia, la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Fernando Pessoa Canarias y la Sociedad Española de Odontología Digital y Nuevas Tecnologías (SOCE Digital), entre otras entidades académicas, científicas y profesionales.

Una de las grandes líneas de esta edición se basa en la transformación tecnológica de la Odontología. La incorporación de nuevas herramientas digitales está modificando los procesos de diagnóstico, planificación y tratamiento, y permite una práctica clínica más precisa, eficiente y personalizada. En este contexto, tecnologías como la inteligencia artificial, la CBCT, la simulación avanzada y los sistemas digitales de planificación se han convertido en ámbitos prioritarios de investigación, formación y aplicación clínica.

La simulación háptica tendrá también un papel destacado dentro del programa. Esta tecnología permite al alumnado entrenar habilidades clínicas en entornos virtuales seguros, repetibles y controlados. A través de estos sistemas, los estudiantes pueden enfrentarse a situaciones similares a las de la práctica real, desarrollar destrezas manuales, mejorar la precisión y reforzar la toma de decisiones antes del contacto directo con el paciente. El programa incluye competiciones con simuladores hápticos durante las jornadas del 11 y el 13 de mayo.

La ecografía oral y perilabial será otro de los ámbitos de análisis de esta edición. Su aplicación en Odontología permite obtener información estructural de los tejidos y resulta especialmente útil en contextos como la Odontología estética, la planificación terapéutica y la valoración previa de determinados tratamientos. Las sesiones previstas abordarán las posibilidades de la ultrasonografía en la práctica odontológica, así como sus ventajas, sus límites y sus aplicaciones clínicas.

Asimismo, el láser de diodos será objeto de análisis desde una perspectiva científica y práctica. El programa incluye una ponencia sobre sus aplicaciones clínicas y la evidencia actual, así como un taller centrado en su uso en la consulta odontológica. Estas sesiones permitirán profundizar en una tecnología cada vez más presente en determinados procedimientos por su potencial en tratamientos mínimamente invasivos.

La VIII Semana Internacional Dental también pondrá el foco en otras áreas clave de la profesión, como las restauraciones cerámicas, la adhesión dental, la epidemiología oral, la prevención de enfermedades bucodentales, la implantología, la anatomía avanzada, la restauración del diente endodonciado, la osteoinmunología aplicada a la práctica odontológica, la microcirugía apical y la microendodoncia quirúrgica moderna.