IQOS x Devialet presentan “Soundsorial Design”: un concepto, dos elementos y un resultado que habla de experiencia

El sonido viste momentos y puede tener una gran influencia sobre nosotros. Si lo unes junto a otros elementos, los sentidos pueden revolucionarse y hacernos vivir experiencias únicas. Para generar esto, hay muchas ocasiones en las que las marcas se dan la mano y transforman un simple momento en una vivencia singular. Sobre estas líneas vamos a hablar de algo que fue único y que nació bajo el nombre de Soundsorial Design, una experiencia que respira lujo absoluto y surge de la asociación entre IQOS y Devialet.

Durante la Milan Design Week 2026, ambas marcas dieron vida a una exposición inmersiva donde cada momento era diferente. Dependiendo de la calificación de tu voz (en nuestro caso, tenor) tocaba adentrarse en un universo donde el sonido se mezclaba con el agua y las vibraciones provocaban unas ondas visualmente hipnóticas. Todo ello jugando con las luces y el sonido inmersivo que acompañaba la experiencia a través de los altavoces de la firma francesa Devialet. Muchos se preguntarán cómo se combinaba un sistema de calentamiento de tabaco para adultos con todo esto y la respuesta se resume en una sola palabra: experiencia.

No es la primera vez que IQOS se sumerge en una colaboración y es que son auténticos expertos en ello. Siempre consiguen llevar a cabo una mimetización de conceptos que baila entre el color, el diseño y un aire que resulta incluso chic. Mientras recorríamos la experiencia y descubríamos la alianza entre ambas marcas, entendimos la realidad detrás de Soundsorial Design. No se trata de una simple exposición, sino del resultado de unir dos universos capaces de llevar lo intangible a otro nivel.

Las ondas sonoras llevan un ritmo característico, un patrón tan único como una huella dactilar. Sin embargo, las ondas también pertenecen al colectivo. Son energía que se mueve a través del espacio sobre corrientes invisibles que nos conectan entre nosotros. Y es precisamente esa dualidad la que refleja el espíritu de la colaboración entre IQOS y Devialet. Las ondas sonoras de Devialet convierten la emoción en una experiencia compartida; IQOS potencia la autoexpresión mientras conecta a una comunidad de más de 35 millones de usuarios.

Como bien comenta Oggie Kapetanovic, presidente de Heat-Not-Burn de PMI: «En ambas compañías, el diseño es eminentemente funcional y la innovación es su pilar fundamental. Las patentes, los productos y los estándares de la competencia lo demuestran. Unidos por un compromiso inquebrantable con la innovación, la colaboración entre Devialet e IQOS desafía el statu quo y redefine las experiencias del futuro». Y es que IQOS tiene muy bien definido lo que representa. Es un momento que acompaña, marca conversaciones o incluso forma parte de nuestro yo más íntimo. Al igual que el sonido de Devialet, provoca un disfrute que, a veces, nos transporta a un Sexo en Nueva York 20 años más tarde. En definitiva, la Carrie Bradshaw de 2026 sería usuaria de IQOS.

Por parte de la ingeniería francesa de sonido, Jacques Demont, director ejecutivo de Devialet, confiesa: «Impulsados por una ambición compartida de desafiar las convenciones de la industria, Devialet e IQOS han diseñado una experiencia verdaderamente soundsorial para esta exposición. Al integrar el savoir-faire de Devialet en el espacio, hemos conseguido que el sonido deje de ser un mero fondo para convertirse en una presencia física que completa el recorrido, encarnada en el diseño icónico y el rendimiento del altavoz Devialet Phantom Ultimate».

Como resultado de esta singular colaboración, se ha desarrollado una cápsula de edición limitada que no se encuentra a la venta, sino que se sortea entre usuarios. Esta ha sido diseñada para quienes buscan una unión excepcional y combina el dispositivo IQOS ILUMA i PRIME con los auriculares Devialet Gemini II reinterpretados a través de un lenguaje visual inspirado en ondas sonoras. Patrones fluidos y orgánicos que evocan ritmo, frecuencia y movimiento, transformando el sonido en identidad y traduciendo lo invisible en una estética única, donde cada diseño remite a la singularidad de cada individuo y, al mismo tiempo, a la conexión colectiva.

Si lo pensamos bien, el proyecto de IQOS comenzó en los años 90 y décadas de estudio han dado vida a un símbolo que no tiene miedo al diseño y que ha sido capaz de crear una experiencia que habla con nombre propio.