Universidades de Europa y Estados Unidos se reúnen en ADEMA durante la V International Art Week

La Escuela Universitaria ADEMA ha reunido hoy en Palma a universidades, escuelas de arte, instituciones académicas y profesionales del sector artístico de Europa y Estados Unidos con motivo de la V International Art Week, una cita centrada en la excelencia educativa, la investigación, la profesionalización de los creadores, las nuevas tendencias del arte contemporáneo y la colaboración internacional.

La jornada ha incluido la reunión del grupo internacional de trabajo de ELIA, European League of Institutes of the Arts, una de las principales redes europeas de educación artística superior e investigación artística; los Talks de arte contemporáneo con representantes de instituciones internacionales; la presentación del proyecto CYANOTYPES: Strategic Skills for Creative Futures; y la inauguración de una exposición internacional de grabado en la Fundación Barceló, ha detallado ADEMA en un comunicado.

La International Art Week ha abordado líneas de trabajo relacionadas con las nuevas prácticas contemporáneas, el pensamiento crítico, las competencias estratégicas para las industrias creativas, la profesionalización artística y la internacionalización en las Bellas Artes.

Uno de los ejes principales de la programación ha sido la reunión del ELIA Future Readiness Working Group, que ha iniciado hoy su encuentro y se prolongará hasta mañana, día 29 de mayo. Este grupo de trabajo analiza la capacidad de los centros de enseñanza de educación superior de arte para responder a los cambios culturales, sociales, tecnológicos y profesionales que afectan al sector creativo, así como la necesidad de reforzar redes de colaboración entre instituciones internacionales.

ELIA reúne a alrededor de 280 miembros en 54 países y está considerada una de las principales redes internacionales en el ámbito de la educación artística superior, la investigación artística y la cooperación entre instituciones. Su presencia en la International Art Week refuerza la dimensión académica del encuentro y vincula a ADEMA con los debates europeos sobre el futuro de las enseñanzas artísticas.

En la International Art Week se han dado cita representantes de instituciones como Princeton University, Chelsea College of Arts de University of the Arts London, University of Arts and Design in Cluj Napoca, Royal Danish Academy, Accademia di Belle Arti di Brera, Academy of Fine Arts in Gdańsk, HKU University of the Arts Utrecht, dieAngewandte, University of Arts in Belgrade, Aalto University, Sint Lucas Antwerpen, Zurich University of the Arts, Lucerne University of Applied Sciences and Arts HSLU y la Universidad de Málaga.

Durante la tarde se han celebrado los Talks de arte contemporáneo, centrados en tendencias, pensamiento crítico y prácticas actuales. Las intervenciones han abordado cuestiones vinculadas a la evolución del arte contemporáneo, los nuevos lenguajes visuales, la investigación artística, el pensamiento crítico, la relación entre creación y tecnología y las prácticas actuales en el ámbito universitario y profesional.

Como cierre de la jornada, se ha inaugurado en la Fundación Barceló la exposición internacional Talleres de Grabado, una muestra que reúne obras de 101 estudiantes artistas de la Facultad de Artes Gráficas de la Academy of Fine Arts in Gdańsk y de ADEMA Escuela Universitaria. La exposición podrá visitarse hasta el 12 de junio en la sede de la fundación, situada en el carrer de Sant Jaume, 4, en Palma con motivo de la Art Palma Summer.

La muestra nace de la colaboración académica entre ambas instituciones y propone una lectura del grabado como territorio de encuentro entre dos contextos de formación artística: Gdańsk (Polonia) y Palma. El proyecto transforma el formato tradicional de revisión académica, habitualmente concebido como un proceso interno de evaluación dentro de la comunidad universitaria, en un acto de apertura pública. Las obras creadas en el marco del proceso educativo salen así del espacio del taller para entrar en contacto con nuevos públicos, nuevos contextos y nuevas formas de lectura.

Las obras presentadas en la exposición fueron creadas durante el proceso educativo en cinco talleres de la Facultad de Artes Gráficas de la Academia de Bellas Artes de Gdańsk: Litografía, Linograbado, Serigrafía, Grabado Calcográfico y el Taller Postdigital, así como en los talleres correspondientes de ADEMA Bellas Artes. Cada uno de estos talleres constituye un mundo propio: su técnica, su tradición y su forma de pensar la materia y la imagen.

Las obras que aquí se presentan rara vez abandonan los muros de las instituciones donde fueron creadas. Esta vez, cruzan las fronteras de instituciones, ciudades y países para reunirse en un mismo lugar. Además, se expone un trabajo híbrido entre el grabado y la cerámica mediante una investigación con tecnología moderna con una cortadora láser.

Surge de la profunda convicción de que el artista-docente no enseña únicamente en el taller o junto a la prensa de grabado; enseña, sobre todo, a través de su manera de actuar: cómo busca el contacto con los demás, cómo cruza los límites de su propio entorno, cómo construye relaciones más allá de las divisiones geográficas e institucionales.

El comisariado de la exposición corre a cargo de Vasyl Savchenko y Xisco Duarte, con Magdalena Świerczek como asistente de comisariado. La coordinación del proyecto corresponde a Dan Norton y el diseño del cartel ha sido realizado por Aleksandra Roszkowska.

La programación concluirá mañana viernes 29 de mayo con la ceremonia de graduación de la I promoción del Grado en Bellas Artes de ADEMA, que se celebrará a las 19.00 horas en Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma.