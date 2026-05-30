Mallorca dispara un 50% las ayudas públicas a las asociaciones del pequeño comercio: 300.000 euros

El Consell de Mallorca, a través del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local, ha incrementado un 50% las subvenciones destinadas a asociaciones, federaciones y confederaciones más representativas del comercio y empresas locales para 2026, elevando el presupuesto a los 300.000 euros, 100.000 euros más con respecto al año anterior. Estas ayudas son para realizar proyectos y actividades colectivas que promocionen al producto de proximidad y fomenten el comercio tradicional de la isla.

La consellera Amate ha destacado «el consenso y la voluntad de colaborar que ha habido entre las patronales del comercio y organizaciones intersectoriales para alcanzar acuerdos acerca de futuros proyectos que beneficien al sector del comercio de proximidad».

Asimismo, ha explicado que «el objetivo de esta convocatoria es dar visibilidad al producto de Mallorca, al comercio de proximidad y fomentar el incremento de ventas en los establecimientos tradicionales, así como incentivar el relevo generacional en los comercios y empresas locales».

Novedades de la convocatoria

El importe máximo por proyecto es de 50.000 euros y existe la posibilidad de solicitar un anticipo de hasta el 50%. Se puede presentar un máximo de cuatro proyectos por beneficiario. También se amplía el plazo de justificación, que podrá realizarse hasta en dos meses, a fin de facilitar a los beneficiarios la presentación de las actuaciones.

La principal novedad de la convocatoria de este año es la posibilidad de que dos o más entidades puedan optar por presentar un mismo proyecto, pudiendo superar la cuantía máxima establecida, una medida que busca impulsar iniciativas de gran envergadura. El plazo para solicitarlas finaliza el 26 de junio.

En el marco de esta misma convocatoria, en 2025 se subvencionaron un total de cinco actuaciones, que consistieron en la celebración de dos galas de premios para dar visibilidad y reconocimiento al comercio y a la gastronomía local, dos campañas de bonos que acercan los consumidores al comercio de proximidad y otra campaña de obsequios relacionados con el producto local, para fomentar el conocimiento y consumo del producto de Mallorca.