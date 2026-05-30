Muere el ex futbolista francés Bergougnoux a los 43 años en extrañas circunstancias

Francia ha amanecido este sábado conmocionada por la trágica noticia del fallecimiento del exfutbolista Bryan Bergeougnoux a los 43 años. La muerte del antiguo jugador se produjo en circunstancias todavía poco claras, después de que sufriera un repentino desvanecimiento mientras se dirigía a participar en un torneo de fútbol de leyendas.

Según las primeras informaciones difundidas desde Francia, Bergeougnoux perdió el conocimiento en el vehículo que lo trasladaba al evento. Aunque fue evacuado de urgencia al hospital más cercano, los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Bergeougnoux dejó una huella importante en el fútbol francés gracias a una carrera sólida y reconocida. Formado en la prestigiosa cantera del Olympique de Lyon, consiguió dar el salto al primer equipo en los primeros años de la década de los 2000.

Como mediocampista, logró abrirse camino en una plantilla repleta de talento, disputando un total de 48 partidos oficiales y anotando seis goles. Durante su etapa en el club lionés conquistó tres títulos de Liga y tres Supercopas de Francia, formando parte de una de las épocas más exitosas de la entidad. En 2005 inició una nueva etapa profesional con su fichaje por el Toulouse, donde permaneció cuatro temporadas antes de aventurarse en el fútbol italiano de la mano del Lecce. A lo largo de su trayectoria también defendió los colores del Châteauroux, al que llegó cedido, y del Omonia Nicosia, ampliando su experiencia internacional.

Tras poner punto final a su carrera como futbolista en el Tours, Bergeougnoux decidió continuar ligado al deporte desde los banquillos. Desde el verano de 2025 ejercía como entrenador asistente en el Le Havre, iniciando una nueva etapa profesional con ilusión y ambición. Casado y padre de cuatro hijos, su muerte supone un duro golpe para el fútbol francés, que despide de forma inesperada a una figura muy querida y respetada dentro del panorama nacional.