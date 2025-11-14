El Ayuntamiento de Palma, a través de la agencia de desarrollo local de PalmaActiva, ha puesto en marcha una nueva actividad gratuita y abierta a toda la ciudadanía con el objetivo de dar a conocer los comercios emblemáticos de la ciudad y poner en valor su tradición comercial e histórica.

La iniciativa consiste en 14 rutas en catalán y castellano por algunos de los establecimientos incluidos en el Catálogo de Establecimientos Emblemáticos de Palma, que se desarrollarán entre el 26 de noviembre de 2025 y el 29 de abril de 2026.

El punto de salida de las rutas será el Forn La Mallorquina (Avenida del Gran y General Consell, 12) y se continuará visitando el Bar Cristal, Joyería Miró, Almacenes Plovins, Espardenyeria Llunes, Cafés Llofriu, Can Jaume Artesans, Forn s’Estació, bodega San Antonio, Calçats Neus Palou, Rellotgeria Catalana, Ca’n Joan de s’Aigo, bar Plata, La Industrial, La Pajarita Bomboneria, La Pajarita Charcuteria, Bar Central (Pl. Weyler), Forn Fondo y Gelateria Ca’n Miquel.

Cada itinerario tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con un máximo de 20 participantes por grupo, fomentando una experiencia cercana y participativa. Las visitas se realizarán en horario de 17.00 a 19.00 horas y para participar en la actividad se deberá realizar una inscripción previa desde la página web de PalmaActiva.

Según ha explicado Lupe Ferrer, regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, estas rutas tienen como objetivo acercar a la ciudadanía a los establecimientos tradicionales que forman parte de la identidad de Palma, reconociendo su aportación histórica, económica y social al municipio.

«Estas rutas guiadas promoverán la participación directa de los asistentes, invitándoles a descubrir la singularidad de cada establecimiento, los antiguos oficios, la historia local y la forma en que la ciudad se ha configurado en torno a su tejido comercial», ha añadido.

Palma cuenta con 130 los establecimientos que forman parte del catálogo catálogo de Establecimientos Emblemáticos. Los requisitos para que los comercios obtengan este distintivo se basan en la antigüedad y/o singularidad de la actividad que desarrollan. En el primer caso, está establecida en 75 años, mientras que la singularidad proviene del reconocimiento de ésta por parte de una comisión técnica municipal que evalúa las candidaturas.