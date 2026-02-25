Muere una mujer de 75 años en un accidente de tráfico entre dos coches en Mallorca

Una mujer de 75 años ha muerto en un accidente de tráfico entre dos coches ocurrido la tarde de este miércoles en la entrada del túnel de Peguera (Calvià).

Otras tres personas implicadas en el siniestro han resultado heridas de gravedad, según ha informado el SAMU 061.

Los hechos han ocurrido sobre las 17.10 horas de este martes a la altura del kilómetro 22 de la carretera MA-1, en la entrada del túnel de Peguera.

Dos coches, en circunstancias que se investigan, han colisionado de forma frontal. Una de las ocupantes, una mujer de 75 años, se encontraba en estado crítico y los sanitarios no han podido salvar su vida pese a practicarle maniobras de reanimación.

Los servicios de emergencias han estabilizado a los otros tres heridos y los han trasladado en estado grave, dos al Hospital Universitario de Son Espases y otro a la Clínica Juaneda.