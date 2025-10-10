Arrancan las obras para remozar una de las vías más deterioradas de Mallorca: Peguera-Puerto de Andratx. La intervención del Consell de Mallorca consistirá en aplicar asfalto nuevo entre los kilómetros 21 y 32, ya que se han detectado tramos con deficiencias importantes con grietas y erosiones provocadas por el paso del tiempo y la densidad del tráfico.

Las obras afectan a la carretera de Andratx, concretamente el tramo que va desde el túnel de Sa Coma, cerca de Peguera, hasta el Puerto de Andratx.

En esta zona está previsto arreglar los flonjalls (deformaciones que sufre el asfalto cuando no está bien compactado), adobar grietas, erosiones o pulimentos del firme, sustituir las señales de tráfico verticales (obsoletas segun la normativa) y pintar las marcas viales. Aprovechando la ocasión, la institución insular también limpiará y desbrozarán los arcenes y las cunetas de la carretera.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asistido este viernes al inicio de estos trabajos de refuerzo del firme de la carretera junto el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio; la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo; el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y el director insular de Infraestructuras y de la ITV, Rafel Gelabert.

Es una de las obras de refuerzo del firme más esperadas y con más inversión de la legislatura, concretamente 6,4 millones de euros, en una vía en la que no se ha hecho ninguna mejora en los últimos 30 años. A causa de la densidad de circulación que tiene esta carretera se priorizará hacer el máximo de obras durante la noche.

Este proyecto arreglará uno de los puntos negros destacados por el deterioro del firme de la carretera y se espera que las tareas duren seis meses.

Esta infraestructura está enmarcada dentro del convenio de colaboración en materia de carreteras que el Consell de Mallorca firmó con el Govern con presupuesto procedente del fondo de insularidad. De hecho, es el segundo proyecto más importante financiado mediante esta vía.

El presidente Galmés ha explicado que «hace unos diez años que los vecinos de Andratx y Calvià reivindican la necesidad de esta obra que ahora ya está en marcha y, dentro de unos meses, será una realidad. Es un refuerzo del asfalto muy necesario si se tiene en cuenta que no se había tocado la carretera en los últimos 30 años. El proyecto es uno de los refuerzos del firme más importantes que haremos esta legislatura».