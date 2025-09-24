Cambio de tendencia en las carreteras de Mallorca: Menos coches, más motos y más transporte público
La red viaria de Mallorca ya cuenta con más de 80 kilómetros de carriles bici
El número de turismos que circulan por las carreteras de Mallorca experimentó en 2024 un descenso del 1,5% en comparación con el año anterior, mientras que el parque de motocicletas experimentó un incremento del 5,84%, al tiempo que los viajeros en transporte público interurbano se dispara un 141% en cinco años y los carriles bici superan los 80 kilómetros.
Son las principales conclusiones del , una iniciativa del Observatorio de Sostenibilidad Medioambiental de Mallorca una iniciativa de la Fundación Mallorca Preservation e impulsada en colaboración con Banca March, que muestran un cambio de tendencia en los desplazamientos en la isla y un avance hacia un modelo de movilidad más sostenible.
El informe destaca, además, el crecimiento muy significativo y exponencial de los vehículos con carburantes alternativos, como son los eléctricos o los híbridos, cuya presencia en la isla aumentó en un 95% en el último año.
El transporte público ha experimentado un notable impulso. Entre 2019 y 2024 el número de usuarios del transporte público interurbano creció un 141% y en 2024 se alcanzaron los 39,3 millones de usuarios en la red del TIB, lo que supone un aumento del 18% respecto al año anterior.
A su vez, la EMT de Palma transportó el año pasado a más de 60 millones de viajeros, casi un 15% más que en 2023. En conjunto, Mallorca contó con una flota de 507 autobuses, de los cuales 250 fueron urbanos y 257 metropolitanos.
La movilidad ciclista también ganó protagonismo. En 2024 la isla sumaba 82 kilómetros de vías ciclistas, de los que el 87% discurren por calzada y el 13% por aceras, con la previsión de construir otros 60 kilómetros adicionales en los próximos años.
En cuanto a su estado de conservación, la mayoría de los carriles se encuentran en situación regular, que representa un 38%, o buena, que alcanza un 32%. A ello se suma un 21% de carriles en muy buen estado y tan solo un 9% en condiciones deficientes o muy deficientes.