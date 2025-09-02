El Consell agiliza el tráfico en la Vía de Cintura al eliminar el límite de 80 km/h que impuso la izquierda

Buenas noticias para los usuarios que conduzcan de manera frecuente por la Vía de Cintura de Palma. Los técnicos del Consell de Mallorca han informado este lunes de que la circulación del tráfico por esta autopista de la capital balear ha sido un 25% más ágil durante los meses de este verano en comparación con años anteriores.

Los números se han conseguido gracias a la eliminación por parte de la coalición PP-Vox de la polémica limitación de velocidad de 80 km/h que impuso el anterior gobierno de izquierdas de Mallorca formado por socialistas, independentistas de Més y Podemos.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés (PP), ha asegurado que las obras de refuerzo del firme de la Vía de Cintura, que hacía más de 25 años que no se renovaba pese a soportar 180.000 vehículos al día, y la adición de un cuarto carril entre el Estadi Balear y la autopista de Inca, ha sido lo que ha provocado esta mejora en la fluidez del tráfico.

«Los técnicos del Consell han constatado que este verano la circulación en la Vía de Cintura ha sido un 25% más ágil respecto a años anteriores», ha afirmado Galmés.

Por otro lado, el mandatario mallorquín ha aprovechado la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con los consellers de su equipo de gobierno para marcar el inicio del nuevo curso político para señalar que la movilidad será uno de los ejes sobre los que girará la segunda mitad de su mandato, durante la cual continuará ejecutando el plan de accesos a Palma.

En esta iniciativa, ha apuntado, se han invertido 164 millones para realizar 13 actuaciones, de las cuales ya se han completado siete, más de la mitad: