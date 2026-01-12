Los microplásticos contaminan los bosques rurales en mayor cantidad que en las ciudades, según revela un estudio liderado por la Universidad de Leeds. Acostumbrados a leer artículos y noticias de la presencia de microplásticos en los entornos acuáticos, en el agua y los alimentos, en el mar o en las playas, el trabajo de investigación ha revelado que los bosques son áreas propicias para la captación de este tipo de contaminación.

En este sentido, con esta investigación, los científicos detectaron hasta 500 partículas microscópicas de plástico por metro cuadrado al día en un área boscosa de Oxfordshire durante tres meses, casi el doble que en el centro urbano de la misma región británica.

La investigación, publicada en la revista Environmental Pollution, desafía la suposición de que la contaminación por microplásticos es principalmente un problema urbano o relevante en otros entornos. Los árboles y otra vegetación capturan las partículas de plástico del aire y las depositan en el suelo, un hallazgo que destaca cómo el paisaje y las condiciones meteorológicas influyen en la dispersión de estos contaminantes.

Un descubrimiento inesperado

El equipo científico realizó el estudio entre mayo y julio de 2023 en tres ubicaciones de Oxfordshire con características diferentes: Wytham Woods (rural), Summertown (suburbano) y Oxford City (urbano). Los investigadores tomaron muestras cada dos o tres días utilizando un espectroscopio FTIR de alta resolución que identifica la composición de los materiales presentes.

Wytham Woods, un bosque de 400 hectáreas de Especial Interés Científico, registró el mayor número total de partículas de microplásticos. La ciudad de Oxford, por su parte, presentó la mayor diversidad de tipos de partículas diferentes. Los resultados oscilaron entre 12 y 500 partículas por metro cuadrado diario según la ubicación y las condiciones climáticas.

Tamaños invisibles al ojo humano

Los científicos cuantificaron 21 tipos diferentes de plásticos en cuatro rangos de tamaño: entre 25 y 50 micrómetros (el tamaño de bacterias grandes), de 50 a 75 micrómetros (similar a un grano de polen), de 75 a 100 micrómetros (como los granos de arena más pequeños) y superiores a 100 micrómetros (aproximadamente el grosor de un cabello humano).

Hasta el 99% de las partículas detectadas correspondían al tamaño más pequeño, invisibles para el ojo humano. En Wytham Woods, la mayoría eran de tereftalato de polietileno (PET), utilizado en ropa y envases alimentarios. En Summertown predominaba el polietileno de las bolsas de plástico, mientras que en Oxford ciudad destacaba el alcohol etileno-vinílico, presente en envases multicapa.

El papel clave de la meteorología

Las condiciones meteorológicas mostraron una influencia decisiva en el movimiento y deposición de los microplásticos. Durante períodos de alta presión atmosférica, que generan clima soleado y tranquilo, se depositaron menos partículas. Sin embargo, con viento, especialmente del nordeste, las partículas se depositaban en mayor número.

La lluvia reducía la cantidad de partículas recogidas, aunque las que se detectaban eran de mayor tamaño. Este patrón demuestra cómo los factores ambientales naturales modifican los niveles de contaminación por microplásticos, independientemente de la actividad humana directa en cada zona.

Riesgos para la salud respiratoria

El Dr. Gbotemi Adediran, profesor de Geoquímica de la Superficie Terrestre en la Universidad de Leeds y autor principal del estudio, advierte que «nuestra investigación revela que los entornos rurales no están necesariamente a salvo de los microplásticos atmosféricos». El científico subraya que estos hallazgos tienen implicaciones importantes para monitorizar y gestionar esta contaminación.

La presencia generalizada de microplásticos más pequeños plantea preocupaciones sobre potenciales riesgos sanitarios por inhalación, independientemente de si las personas viven en ciudades o aldeas rurales. Estudios previos han demostrado que estas partículas pueden permanecer suspendidas en el aire durante semanas, viajando miles de kilómetros.

Hacia nuevas estrategias de control

Los investigadores destacan que la deposición de microplásticos está determinada no sólo por la actividad humana, sino también por factores ambientales como la vegetación y el clima. El papel de los árboles como interceptores de partículas suspendidas abre nuevas vías de investigación sobre cómo diferentes tipos de paisajes afectan a la contaminación atmosférica.

El equipo científico subraya la necesidad de estudios adicionales sobre patrones de deposición a largo plazo de microplásticos, centrándose en tipos y tamaños específicos de plástico y su relación con variaciones meteorológicas estacionales en diversos paisajes.