El pacto de la vergüenza: el joven senegalés que violó a una niña en un piso de Palma no entrará en prisión

Violar a una niña en Palma se salda con el irrisorio pago de una pequeña multa y con la realización de 60 días de trabajos para la comunidad. El joven senegalés de 26 años que violó a una menor de 14 años a la que conoció por Instagram, finalmente, no entrará en prisión.

Tras alcanzar un vergonzoso acuerdo con la Fiscalía, las partes han llegado a un acuerdo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y el ya condenado no entrará en la cárcel con la condición de no delinquir en los próximos tres años, hacer 60 días de servicios a la comunidad y completar una indemnización de 7.500 euros de los cuales ya ha avanzado 3.500 euros.

El acusado reconoció en sede judicial que forzó a la menor a que mantuviera relaciones sexuales completas con penetración a la vez que aceptó el escandaloso pacto con el fiscal de aceptar un delito de agresión sexual con los atenuantes de dilaciones indebidas y otro de reparación del daño. Es decir, el pago parcial de una multa. Lo más sorprendente del caso es que en su escrito inicial, el Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente que el procesado fuera condenado a una pena de nueve años de cárcel y al pago de una indemnización de 5.000 euros.

Los hechos se remontan al pasado 23 de febrero del año 2020. Ese día, el senegalés, que en aquel momento tenía 20 años, conoció a través de la red social Instagram a la víctima. Se trataba de una niña de 14 años. Tras una conversación algo subida de tono, el chico decidió invitarla a subir a su casa, ubicada en la barriada de Son Gotleu. Los problemas llegaron cuando el agresor sexual, le empezó a pedir de forma insistente que se quitara la ropa. Desde un primer momento, quedó muy claro durante la fase de instrucción que la víctima se negó en varias ocasiones, pero no le quedó más remedio que ceder ante la insistencia del joven.

La historia acabó de la peor forma posible. El senegalés, totalmente fuera de sí, no dudó ni un momento en violarla. De hecho, la penetró en varias ocasiones y todo ello en contra de su voluntad a sabiendas de que la víctima era menor de edad. Tras interponer la correspondiente denuncia, agentes de la UFAM (Unidad Familia Mujer) de la Policía Nacional, procedieron a la detención del acusado.