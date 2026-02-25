Consulta aquí los documentos desclasificados del golpe de Estado del 23-F

El Gobierno ha desclasificado los documentos del golpe de Estado del 23-F y los ha publicado en la página web de La Moncloa. 153 archivos con información relativa a lo que ocurrió aquel 23 de febrero de 1981.

Para leer los documentos, basta con acceder a este enlace. Ahí encontrarán todos los archivos divididos en varias categorías: Guardia Civil, Dirección General de la Policía, Otra documentación del Ministerio del Interior, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Archivo general del Ministerio de Defensa y Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Entre los archivos hay presuntas conversaciones de la unidad militar de El Pardo, conversaciones supuestamente entre García Carrés y Tejero (mientras éste estaba en el Congreso), documentación de la presunta planificación del golpe, conversaciones de varias personas con la mujer de Tejero, informes de las distintas Jefaturas Superiores de la Policía y notas de la Brigada de Información de Interior, entre otros.

De estos documentos, destaca el que habla de la implicación de seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, ahora conocido como CNI, en el golpe. «Participaron activamente» y lo intentaron encubrir, según se desprende de los archivos desclasificados.

Según el documento, desclasificado por el Ministerio de Defensa en el apartado del CNI, los seis agentes «o bien conocían los hechos antes del 23 de febrero» o «planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto» y «posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos» durante aquella jornada.

La documentación cita al capitán García Almenta, al capitán Gómez Iglesias, al sargento Miguel Sales, al cabo Monge Segura y al cabo Moya Gómez. De ellos se dice que «conocían los hechos concretos antes de que ocurrieran». Además, se alude al comandante José Luis Cortina, que dirigía la unidad de élite del CESID y que fue absuelto en el juicio del 23F. Sobre este último, puede leerse que «no está comprobado» que supiera sobre el intento de asonada, «pero hay indicios de que así fuera».

Respecto al Rey Juan Carlos, un documento de Interior niega su implicación y asegura que le quisieron implicaron «por disminuir la responsabilidad penal de los procesados y por disponer de un argumento contra la Corona que haga posible un intento similar en el futuro».

«Tanto por parte de los abogados defensores implicados, como entre los grupos políticos y simpatizantes de estos, se ha manejado la supuesta implicación de S.M. el Rey como razón primaria del intento de Golpe de Estado. Para ello, se han tergiversado algunos reales, se han interpretado de forma malintencionada otros y se han inventado acontecimientos que sólo han existido en la mente de sus creadores», recoge la documentación.