Seis espías del antiguo CNI participaron «activamente» en la intentona golpista del 23-F

Seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, ahora conocido como CNI, «participaron activamente» en el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y lo intentaron encubrir, según se desprende de los documentos desclasificados por el Gobierno de Pedro Sánchez referentes a la intentona golpista.

Según el documento, desclasificado por el Ministerio de Defensa en el apartado del CNI y consultado por OKDIARIO, los seis agentes «o bien conocían los hechos antes del 23 de febrero» o «planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto» y «posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos» durante aquella jornada.

Extracto del informe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID.

La documentación cita al capitán García Almenta, al capitán Gómez Iglesias, al sargento Miguel Sales, al cabo Monge Segura y al cabo Moya Gómez, y de ellos se dice que «conocían los hechos concretos antes de que ocurrieran». Además, se alude al comandante José Luis Cortina, que dirigía la unidad de élite del CESID y que fue absuelto en el juicio del 23F. Sobre este último, puede leerse que «no está comprobado» que supiera sobre el intento de asonada, «pero hay indicios de que así fuera», recoge Ep.

(Habrá ampliación)