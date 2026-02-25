El duro testimonio de la nueva víctima de Errejón: «Si gritas o te resistes, será peor»

Una segunda mujer ha denunciado a Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar y fundador de Podemos, por una presunta agresión sexual cometida en octubre de 2021 en una fiesta en Móstoles y, posteriormente, en la vivienda del ex diputado. El denunciado llegó a amenazarla: «Si te gritas o te resistes, será peor».

La víctima, para la que se ha solicitado «la protección y confidencialidad absoluta» al tratarse de «una actriz de reconocida notoriedad pública y proyección», se encontraba en una boda cuando el ex dirigente de Sumar le pidió que acudiese a una fiesta en Móstoles. Una vez allí, y tras haber consumido alcohol y drogas, accedieron al baño del local. Allí, el denunciado le insistió en que le practicara una felación. Y, «en un contexto de presión, la denunciante accedió de manera renuente».

Posteriormente, abandonaron el local en el vehículo de un amigo de Íñigo Errejón. Entonces, «comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento». La víctima, según recoge el escrito judicial, trató de «apartarse, produciéndose un forcejeo». «El denunciado persistió en su conducta, intentando penetrarla pese a la oposición» de la mujer. En este contexto, le llegó a decir al oído: «Si gritas, será peor; si te resistes, será peor». Unas expresiones que, según la defensa, «constituyeron una intimidación directa y eficaz».

La violación en el domicilio

Al llegar al domicilio, la mujer accedió a subir «en un estado de bloqueo derivado de la situación anterior». En el portal y posteriormente en el ascensor, Errejón «volvió a insistir en que le practicara sexo oral, accediendo ella nuevamente bajo presión».

«Ya en el interior de la vivienda, tras continuar el contacto físico, el denunciado manifestó su intención de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. La denunciante indicó que no deseaba mantener relaciones sin preservativo, a lo que inicialmente el denunciado respondió que no habría penetración», sostiene.

Sin embargo, según la denuncia, «de manera sorpresiva y violenta», Íñigo Errejón «la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento» y pese a que ella «gritó reiteradamente que cesara».

«La penetración se prolongó durante varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó». Tras los hechos, ella le recriminó, «siendo ignorada por él», tras lo cual abandonó el domicilio.

«Conductas de control extremo»

El relato asegura que ambos volvieron a verse en una ocasión más, persistiendo Errejón «en conductas de control extremo, exigiendo el envío de ubicación en tiempo real y realizando llamadas insistentes».

La relación terminó, si bien el denunciado llegó a manifestar que finalizaría «cuando él quisiera y no cuando ella quisiera», manteniendo contacto en redes sociales hasta el 6 de enero de 2022. «En dicha fecha, la denunciante sufrió un ataque de pánico en su domicilio, iniciando tratamiento psicológico y psiquiátrico. Desde entonces no ha vuelto a mantener contacto presencial con el denunciado», detalla.