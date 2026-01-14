Yolanda Díaz encubrió a Errejón, pero acusa a Julio Iglesias de «vulnerar los derechos de las mujeres»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hablado este miércoles sobre el supuesto caso de abuso sexual de Julio Iglesias. Díaz ha asegurado que el cantante ha llevado a cabo «todas las vulneraciones de derechos humanos en mujeres». Díaz encubrió los casos de agresión sexual de Iñigo Errejón para nombrarle portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados.

«Ha llevado a cabo todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que, además, estaban en una posición de debilidad extrema. Por tanto, condena rotunda, apoyo inmediato a las víctimas y animarlas a que prosigan», ha señalado la vicepresidenta segunda.

Díaz recibió el pasado mes de enero de 2024 un dosier con pruebas sobre múltiples relatos de abuso sexual por parte de Iñigo Errejón, que fue nombrado como portavoz de Sumar el 30 de enero de aquel año, una semana después de que la ministra recibiera los documentos.

Antes de que se aprobara el nombramiento de Errejón, una asesora de Comuns, la formación de la vicepresidenta en Cataluña, se puso en contacto con Yolanda Díaz para solicitarle una «reunión presencial de urgencia» para abordar el caso Errejón. En ella, la líder de Sumar se limitó a decir que lo tendría que mirar «con detalle», aunque finalmente no hizo nada al respecto.

De igual manera, Yolanda Díaz admitió que tuvo conocimiento en junio de 2023 de la primera denuncia por violencia sexual contra Iñigo Errejón. La querella narra varios tocamientos sexuales a una mujer en un festival de Castellón. Sin embargo, la vicepresidenta segunda aseguró que nunca le llegó a preguntar por ella a Errejón. Por tanto, Sumar no se involucró en ningún momento para recabar información y hacer sus propias pesquisas.

No es el primer caso de encubrimiento

El caso de Iñigo Errejón no es el primero que Yolanda Díaz trata de encubrir, ya que en 2007, cuando Díaz era concejal del ayuntamiento de Ferrol (La Coruña), dos militantes de Izquierda Unida (partido en al que Díaz pertenecía), descubrieron que el entonces asesor de la ministra consumía pornografía infantil en uno de los ordenadores de la sede del partido.

Estos dos militantes se lo comunicaron a Díaz, que se negó a denunciar a su asesor, alegando que se trataba de un «virus». Los militantes, tras las palabras de la ministra, decidieron denunciar los hechos por su cuenta. Cuando Díaz se enteró requisó el ordenador y se lo llevó a su casa. El caso se acabó archivando porque el ordenador había sido formateado y no se encontró material incriminatorio contra el asesor.