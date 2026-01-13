Zasca de Almeida a Rita Maestre por Julio Iglesias: «Que nos explique por qué ocultaron lo de Errejón»

Este martes, dos ex trabajadoras de las casas que posee Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas acudieron a la prensa para denunciar supuestos abusos domésticos en el año 2021 por parte del artista español. Rápidamente, la izquierda española se ha lanzado contra el cantante más internacional de nuestro país y ha pedido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la retirada de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

Además, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, pidió al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que «le retire la distinción de Hijo Predilecto de Madrid» a Julio Iglesias.

«Conocemos los maltratos sexuales, físicos y psicológicos de Julio Iglesias a sus trabajadoras. Y gracias al feminismo encontramos la fuerza para levantarnos y denunciar. Ni el más famoso ni el más admirado, nadie debe quedar impune», aseguró Maestre obviando en todo momento la presunción de inocencia.

Almeida responde a Rita Maestre

José Luis Martínez-Almeida fue cuestionado por el asunto la tarde de este martes y el alcalde de la capital se mostró rotundo contra la portavoz de Más Madrid: «Lo que dice Rita Maestre no me inspira ningún respeto ni tiene legitimidad para opinar. Aquella que habla de un acosador o presunto acosador con un océano que hay de distancia y, sin embargo, no veía lo que pasaba con sus compañeros de partido en el despacho de al lado».

Almeida continuó su discurso respondiendo con dureza a Maestre y algunos de los rostros más representativos de la izquierda española. «Nos van a decir ahora Rita Maestre, Mónica García o Pedro Sánchez que ellos son los abanderados del feminismo. No sabían lo que pasaba con Salazar, Errejón, Ábalos, Koldo con sus tratos con las mujeres y nos van a decir ahora que tenemos que adoptar determinadas decisiones», aseguró.

Para finalizar, el alcalde de Madrid lanzó un sonoro zasca a la portavoz de Más Madrid: «Cuando Rita Maestre nos explique por qué ocultaron lo de Íñigo Errejón y cómo no se enteraron de lo que estaba pasando en el despacho del portavoz parlamentario de Sumar, entonces podrá hablar de otras personas a las que se les está haciendo una serie de acusaciones».