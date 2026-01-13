Abascal dice que el caso de Julio Iglesias es una cortina de humo del Gobierno «para tapar su corrupción»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este martes que las denuncias por acoso, vertidas a través de la prensa, de dos ex trabajadoras de Julio Iglesias, y las diligencias abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el cantante representan una cortina de humo del Gobierno de Pedro Sánchez «para tapar la corrupción» del mismo.

El también presidente de Patriots ha respondido a los medios de comunicación presentes en su visita a Calamocha, en Teruel, en el marco de la precampaña para las elecciones autonómicas de Aragón, y desde ahí, ha atacado al Ejecutivo a colación del caso de Julio Iglesias.

«El Gobierno sólo quiere hablar de estas cosas para que no se hable de la corrupción del hermano de Pedro Sánchez, de la corrupción de la mujer de Pedro Sánchez, de la corrupción de los número 2 » del PSOE, ha declarado el líder de Vox.

Abascal ha opinado también sobre «la proliferación de denuncias a personajes conocidos que se presentan incluso después de muertos sin que algunos puedan defenderse y a otros cuando han pasado mucho tiempo», a raíz de las denuncias a Julio Iglesias, presentadas en Eldiario.es, de dos ex empleadas de su servicio doméstico por agresiones sexuales cuando trabajaban en la residencia del artista en el Caribe.

«Vi el otro día en Televisión Española cómo dedicaban reportajes amplísimos contra el ex presidente Suárez por una denuncia presentada no sé cuántos años después de que supuestamente se produjeran unas agresiones y sin que la persona denunciada pueda defenderse y vi que el Gobierno quiere que se hable de eso. Es sorprendente porque este es el Gobierno que ha provocado la multiplicación de violaciones en España», ha indicado también Abascal, sobre el ‘caso Julio Iglesias’ y otros relacionados que han sido potenciados por el Ejecutivo de Sánchez.

La reacción de Ayuso

Abascal no ha sido el único dirigente político de primer orden que ha reaccionado a las denuncias a Julio Iglesias. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha defendido al artista con un mensaje transmitido a través de su cuenta oficial de X. En el mismo, Ayuso ha asegurado que su Gobierno «jamás contribuirá al desprestigio de los artistas» y ha negado la retirada de la Medalla de Oro de Madrid a Iglesias, «el cantante más universal de todos».

Asimismo, Ayuso ha respondido a la izquierda radical, que ha pedido el quite de condecoraciones a Julio Iglesias tras las denuncias conocidas este martes, recordándoles que «las mujeres violadas y atacadas están en Irán» con su «silencio cómplice».

Las portavoces de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, han pedido a lo largo del día a Ayuso y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que retiren la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y la distinción de Hijo Predilecto de Madrid a Julio Iglesias. «Conocemos los maltratos sexuales, físicos y psicológicos de Julio Iglesias a sus trabajadoras. Y gracias al feminismo encontramos la fuerza para levantarnos y denunciar. Ni el más famoso ni el más admirado, nadie debe quedar impune», ha transmitido Maestre.