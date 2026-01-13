El Gobierno contra el Gobierno: Sumar llama a salir a la calle contra el ‘decretazo’ del alquiler de Sánchez

Sumar, socio de Gobierno de Pedro Sánchez, ha llamado este martes a salir a la calle contra las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, con rebajas fiscales para los caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos. A través de la co-coordinadora de Movimiento, Lara Hernández, la formación liderada por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz insta a la movilización para forzar un cambio ante la «emergencia habitacional».

«Formar parte de una coalición no implica negar lo que está pasando en la calle», ha señalado la coordinadora de Sumar, quien asegura que su partido apoyará la movilización social y ha recordado su participación en protestas y acciones contra desahucios junto al Sindicato de Inquilinas.

«Nosotras estamos al servicio de la ciudadanía y de esa movilización que históricamente ha impulsado todos los cambios», ha añadido, insistiendo en que Sumar «empuja y presiona» para que se cumpla el acuerdo de Gobierno en materia de vivienda.

Este martes, Hernández ha responsabilizado directamente al PSOE del contenido de las medidas, ya que, dice, estas «no responden al sentimiento ciudadano ni al problema de la vivienda que se padece en este país». Asimismo, la dirigente de Sumar ha criticado que su partido conoció el anuncio «por los medios de comunicación, como el resto de la población», si bien resalta «el enfoque» del decreto. «No coincidimos en absoluto», ha afirmado.

La prioridad para Sumar se sitúa en la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026, que según la formación ascienden a más de 600.000. Desde el partido de extrema izquierda aseguran que los contratos quedarán expuestos a un mercado «completamente desenfrenado» con subidas de hasta el 40%. «Estamos hablando de familias que no saben si van a poder seguir viviendo en su casa o si sus hijos podrán continuar en el mismo colegio», ha señalado Lara Hernández, quien habla de «emergencia social» para pedir al Gobierno una prórroga.

«En un mercado con precios disparados, al propietario va a ganar más dinero si sube el alquiler frente a estas bonificaciones fiscal», ha argumentado Hernández, quien rechaza la bonificación del 10% del IRPF a propietarios que no suban el alquiler, como anunció Pedro Sánchez en su comparecencia del lunes por la Operación Campamento.

Díaz y el «grave error» de Sánchez

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó el lunes la propuesta de Pedro Sánchez sobre vivienda de «grave error», además de asegurar que está dada a «regalar dinero público a los rentistas». En un mensaje publicado a través de la red social BlueSky, la líder de Sumar matizaba que «en estos términos», la iniciativa del PSOE no contará el apoyo de su formación.

«Regalar dinero público a los rentistas es un error», aseguraba Díaz, quien lideró las protestas de Sumar ante las medidas de Sánchez, quien también anunció que multará a los caseros que dividan su vivienda en habitaciones para, considera el presidente del Gobierno, «multiplicar sus beneficios».

Las medidas de Sánchez

Pedro Sánchez anunció, durante su visita a los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, para la construcción de 10.700 viviendas, que desde el Gobierno se aprobará «un régimen sancionador para poner coto a quienes usan contratos de temporada para burlar la ley o dividen una vivienda en habitaciones sólo para multiplicar sus beneficios»

El jefe del Ejecutivo tildó de «sencillo» de explicar su anuncio. «A quienes garantizan vivienda digna, les apoyaremos; a quienes especulan con ello, les pondremos freno», se expresó.

Además, el líder socialista dio a conocer que pondrá en marcha incentivos fiscales para contener la subida de los alquileres con una bonificación del 100% en el IRPF. Sólo podrán beneficiarse de ellos los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran. «De esta manera ganamos todos», consideraba el presidente, que ha encontrado en sus socios de Sumar un rival en este aspecto.